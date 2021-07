Seit Samstagmorgen, 19. Juni wird die 68-jährige Brigitte R. aus Immenstaad vermisst. Die Rentnerin befindet sich nach Polizeiangaben möglicherweise in einer hilflosen Lage oder in einem psychischen Ausnahmezustand. Eine Eigengefährdung könne nicht ausgeschlossen werden.

Die Vermisste ließ sich am Tag ihres Verschwindens von ihrer Wohnanschrift in Immenstaad von einem Taxi nach Friedrichshafen an den Stadtbahnhof fahren. Ob sie von dort mit dem Bus oder Zug weiterfuhr, konnte nicht ermittelt werden, so die Polizei weiter.

So wird die Vermisste beschrieben

Die Vermisste hat den Angaben zufolge ein scheinbares Alter von rund 70 Jahren. Sie ist etwa 1,50 Meter groß und wiegt rund 50 Kilogramm. Die 68-Jährige hat braune Augen und trägt schulterlanges braun-graues Haar, das auch zum Zopf gebunden sein kann. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie eine grau-grüne Jacke und hatte einen Rucksack bei sich. Ein Bild von Brigitte R. ist im Fahndungsportal der Polizei Baden-Württemberg zu sehen.

Wer die Frau am 19. Juni vormittags im Bereich des Friedrichshafener Stadtbahnhofs oder in der Folgezeit an einer anderen Örtlichkeit gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, setzt sich unter Telefon 0 75 41/70 10 mit der Kriminalpolizei Friedrichshafen in Verbindung.