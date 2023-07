Jeder Kauf einer Tafel Schokolade ist auch eine Entscheidung für oder gegen Kinderarbeit. Tausende Kinder arbeiten in Kakaoplantagen, versprühen Pestizide und ernten die Bohnen mit Macheten. „Verletzt sich ein Kind, gibt es keine ärztliche Versorgung, das Kind fliegt raus und verliert sein geringes Einkommen“, erzählt Sandra Friedrich vom Weltladen. Die Schokolade, die der Weltladen verkauft, stammt hingegen von Kooperativen. „Dort verdienen die Produzenten vor Ort genug zum Leben, sie können ihre Kinder in die Schule schicken und haben eine Krankenversicherung“, sagt sie. 1,70 Euro kostet eine Tafel „Schutzengel“-Schokolade des katholischen Hilfswerks Missio. „Sie ist etwas teurer als im Supermarkt, sie ist auch von sehr guter Qualität. Sie ist aber nicht viel teurer, weil es bei uns keinen Zwischenhandel gibt“, erklärt Friedrich. Seit 35 Jahren gibt es den Weltladen, seit zehn Jahren betreibt ihn der Verein Eine Welt Kreis. Am Sonntag hat der Verein die Geburtstage mit einem Gartenfest hinter dem evangelischen Gemeindehaus gefeiert: Es gab Würstchen und Falafel vom Grill, ein üppiges Salatbüfett, ein Glücksrad und einen Kinderflohmarkt.

Kooperativen erzeugen Produkte

Sandra Friedrich erzählt von den Anfängen: 1976 zog die Immenstaader Vikarsfamilie Hecker ins indische Ranchi und lernte dort die indigenen Adivasi, ihre Armut und ihre herausragende Webkunst kennen. Die Familie schickte erste Pakete an Martha Friedrich nach Immenstaad. „Meine Schwiegermutter hat die Sachen aus einem Koffer auf Märkten in der Region verkauft“, erzählt Friedrich. Den Koffer, das erste Paket aus Indien und den ersten Verkaufsschlager hat sie dabei. „Diese Reismaße waren damals in Immenstaad der Renner“, sagt sie und hält ein Messinggefäß hoch.

Mit der Zeit kamen neue Helfer und neue Lieferanten hinzu. 1988 öffnete der Weltladen im Souterrain des evangelischen Gemeindehauses. „Hier war vorher der Kindergarten. Wir sind sehr dankbar, dass wir hier mietfrei logieren dürfen“, sagt Friedrich. Die Leitung hatte 25 Jahre lang Ingrid Göhler inne. 2013 übernahm ein jüngeres Team die Regie und gründete den Verein Eine Welt Kreis Immenstaad. „Am Anfang stand der Fairness-Gedanke: Fair wäre, dass jeder von dem leben kann, was er erwirtschaftet. Aber so ist es nicht. Dem wollen wir entgegenwirken“, begründet Sandra Friedrich ihr Engagement. Sie ist seit der Gründung Vorsitzende des Vereins.

Wie viel fairer Handel bewirken kann, verdeutlicht der Vortrag von Ingo Schlotter zum Thema „Was macht einen guten Kaffee aus?“. Schlotter arbeitet für Weltpartner in Ravensburg, eine Genossenschaft für Großhandel mit fairen Produkten. Natürlich gehöre zu einem guten Kaffee guter Geschmack. „Unsere Kooperativen produzieren handverlesenen Hochlandkaffee“, sagt Schlotter. Dieser werde für ein gutes Aroma lange und schonend geröstet.

„Zu einem guten Kaffee gehört auch, dass Menschen von ihrer Arbeit im Kaffeeanbau leben können“, sagt Schlotter und nennt als Beispiel Baden-Württembergs Partnerland Burundi, eines der fünf ärmsten Länder der Welt. Um Ackerland zu gewinnen, wird dort der Regenwald abgeholzt, die Erosion nimmt den kahlen Flächen die Fruchtbarkeit. Hochschulen, Landesregierung und Naturland in Baden-Württemberg unterstützen in Burundi Kooperativen von Kleinbauern: Bergkuppen werden bewaldet, auf Terrassen darunter wächst Obst und Gemüse, Bananenbäume schützen die empfindlichen Kaffeepflanzen vor zu viel Sonne. Über fair gehandelten Kaffee erhalten Familien ein Einkommen, das auch für das Schulgeld der Kinder reicht. „Diese Kooperation ist beispielhaft für andere. Sie ermöglicht den Menschen, in ihrem angestammten Land zu arbeiten und dort auch zu bleiben“, sagt Schlotter.

Sandra Friedrich kann solche Geschichten zu jedem Produkt im Weltladen erzählen: Die Körbe etwa fertigt eine Kooperative von Frauen in Südafrika. „Die Männer sind als Wanderarbeiter meistens nicht da, die Frauen und Kinder hatten nichts. Durch den Verkauf dieser Arbeiten können sie nicht nur ihren Lebensunterhalt bestreiten, sondern haben an Selbstbewusstsein gewonnen.“ Die Mango-Chips kommen von der Initiative Preda auf den Philippinen. „Dort sind viele Kinder wegen der Armut auf dem Land in die Stadt gezogen und wurden Opfer von Kinderprostitution. Ein irischer Priester hatte die Idee, in den Dörfern Mangobäume zu pflanzen“, sagt sie. Die Ernte eines großen Mangobaums deckt die jährlichen Schulkosten für zwei Kinder.