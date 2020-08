Wie oft hat er die Anstrengung verflucht! Wie oft hat sich Kai Eichler schon geschworen, nicht noch einmal auf Rekordjagd zu gehen. „Aber es kribbelt schon wieder“, sagt der Feuerwehrmann aus Immenstaad, der im Oktober einen Rekord zurück an den Bodensee holen will.

Einen Weltrekord, den Eichler 2017 aufstellte, als er in voller Montur, also mit Helm, Beil, Feuerwehrschutzkleidung, Atemschutzgerät und Atemschutzmaske binnen 41 Stunden und 22 Minuten auf einem Laufband den längsten Nonstop-Marsch in Feuerwehrausrüstung absolvierte. Ein Weltrekord, den im vergangenen Jahr ein Kollege, ein Feuerwehrmann aus Ludwigshafen, um sechs Minuten übertraf.

Eichler beim Training im Wald. | Bild: Kai Eichler

„Das ist schon eine unglaubliche Leistung“, sagt Eichler. Aber ihn hat der Ehrgeiz gepackt, es erneut zu versuchen. „Nur sechs Minuten, das müsste doch zu schaffen sein.“ Auch wenn er weiß, dass von all seinen Rekordversuchen der Nonstop-Marsch der anstrengendste war – und auch gar nicht als solcher geplant. Eigentlich hatte Eichler sich damals zum Ziel gesetzt, auf dem Laufband innerhalb von 48 Stunden 160 Kilometer zurückzulegen. Weil er aber aus medizinischen Gründen nach fast 42 Stunden abbrechen musste und nur rund 140 Kilometer lief, war der eigentliche Rekordversuch gescheitert.

Das Rekordinstitut für Deutschland erkannte ihm aber nachträglich einen anderen an: nämlich den längsten Nonstop-Marsch in Feuerwehrausrüstung. Das war 2017. Seither hat sich Eichler an zwei weitere Rekordversuche gewagt – einen davon auch gemeistert.

Bisherige Rekorde und Rekordversuche 1. Rekordversuch (2016) September 2016 (gelungen): Kai Eichler unternimmt den Versuch, in 24 Stunden 100 Kilometer in voller Feuerwehrmontur zurückzulegen und schafft 90,03 Kilometer. Der Weltrekord wird ihm von „The Book of Alternative Records“ anerkannt. 2. Rekordversuch (2016) Dezember 2016 (gelungen): Eichler legt 100 Kilometer auf dem Trimmpfad in Immenstaad zurück. Als „schnellster 100-Kilometermarsch in Feuerwehrschutzkleidung“ wird ihm das vom Rekordinstitut Deutschland anerkannt. 3. Weltrekord (2016) Weil Eichler mit seinem Dezembermarsch auch seinen eigenen Rekord von September schlägt, wird ihm dieser als dritter Weltrekord von „The Book of Alternative Records“ anerkannt. 4. Rekordversuch (2017) Oktober 2017 (gelungen und dennoch anders geplant): Eichler läuft in 41 Stunden und 22 Minuten nonstop auf einem Laufband in voller Feuerwehrmontur. Als Weltrekord vom Rekordinstitut Deutschland anerkannt (inzwischen von einem Ludwigshafener Kollegen geschlagen). Geplant hatte Eichler aber eigentlich 160 Kilometer in 48 Stunden auf dem Laufband zu laufen. Es wurden 140 Kilometer. 5. Rekordversuch (2018) März 2018 (gelungen): Kai Eichler, David Fischinger, Andreas Michalitz und Stefanie Saul legen im Team 100 Kilometer in 14 Stunden und 50 Minuten zurück. Als „schnellste 4-mal-25-Kilometer-Staffel in persönlicher Feuerwehr-Schutzausrüstung“ vom Rekordinstitut Deutschland anerkannt. 6. Rekordversuch (2019) Oktober 2019 (gescheitert): Eichler wollte in voller Montur 15 030 Höhenmeter auf einer Treppe in 24 Stunden überwinden. Am Ende hat er elf Stunden durchgehalten und 3000 Höhenmeter geschafft, das sind 16 864 Treppenstufen. 7. Rekordversuch (2020) Oktober 2020 (angedacht): Eichler will sich den Rekord „längster Nonstop-Marsch in Feuerwehrschutzausrüstung“ zurückholen.

Doch um das Aufstellen von Rekorden geht es dem Feuerwehrmann in erster Linie überhaupt nicht: „Mir ist viel wichtiger, Aufmerksamkeit für soziale Projekte zu schaffen“, sagt er. Und konnte mit seinen „verrückten Aktionen“, wie er sie nennt, so schon Spenden für „Amalie“, den ambulanten Kinderhospizdienst am Bodensee, sammeln oder für „Berlin brennt“ – einen Verein, der auf die Missstände im Feuerwehr- und Rettungsdienst der Stadt Berlin aufmerksam macht.

Eichler ist schon wieder am Trainieren

Auch dieses Mal hat Eichler wieder ein soziales Projekt im Blick. Was es wird, weiß er noch nicht. Nur so viel: „Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Schuhhersteller Haix, in deren Hauptsitz mein Rekordversuch startet, für jeden, der eine Weile mit mir läuft, einen gewissen Betrag spenden.“ Wie das unter Corona-Bedingungen funktioniert, werde derzeit noch konzeptionell geplant.

Eichler selbst ist auch schon wieder am Trainieren. Oder war nie raus, wie er sagt. „Das liegt in meinem Blut. Irgendwas muss ich mit Feuerwehrausrüstung immer machen.“