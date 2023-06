Bargeld und Goldmünzen in fünfstelligem Euro-Bereich hat eine Frau aus Immenstaad am Dienstag an Betrüger verloren. Wie die Polizei berichtet, war die Frau am Vormittag telefonisch kontaktiert worden. Der Anrufer erklärte, die Tochter des Opfers habe einen Unfall verursacht, bei dem mehrere Menschen getötet worden seien. Eine Kaution im fünfstelligen Euro-Bereich sei nötig, damit die Tochter nicht in Haft komme.

Frau übergibt Tasche bei Kippenhausen an Unbekannten

Die ältere Frau schenkte der Geschichte Glauben, packte Geld und Goldbarren in eine Tasche und übergab diese in Kippenhausen an einen Abholer. So hatte es der Anrufer mit ihr vereinbart. Erst später flog der Betrug auf.

Bodenseekreis Damit Betrüger keine Chance haben! Wie Banken ihre Kunden schützen wollen

Wer hat Verdächtiges in der Kirchberger Straße beobachtet?

Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen des Betrugs. Sie bittet Zeugen, die gegen 15.30 Uhr im Bereich der Kirchberger Straße Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Telefon 07541 7010 zu melden.

Der Abholer war etwa 1,75 Meter groß und zwischen 55 und 60 Jahre alt. Er hatte einen Bauchansatz und mutmaßlich braune Haare. Er trug bei der Übergabe ein grünes Oberteil und eine grüne Hose.