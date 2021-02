Es geht um das zukünftige Gesicht der Gemeinde und ihrer Umgebung: Markus Rößler von der Bauverwaltung stellte im Immenstaader Gemeinderat am Montagabend den Entwurf für den Regionalplan Bodensee-Oberschwaben vor. Für Immenstaad geht es vor allem um vier vorgesehene Grünzüge im Bereich Hardt-Horn, an der Verbindungsstraße nach Kippenhausen und am Bauhof.

Markus Rößler von der Bauverwaltung stellt die Pläne und die Stellungnahme der Verwaltung im Gemeinderat vor. | Bild: Corinna Raupach

Einer dieser Grünzüge sollte aus Sicht von Gemeinde und Ratsmehrheit entfallen

In Grünzügen ist keine Bebauung erlaubt. Die Fläche westlich von der Straße nach Kippenhausen ist jedoch als kommunale Entwicklungsfläche vorgesehen. Daher bittet die Gemeinde in ihrer Stellungnahme um eine Planänderung an dieser Stelle. „Insbesondere sollte der Grünzug zwischen Friedhof, K 7745, der B 312 und dem Kogenbach entfallen“, sagte Rößler. Kämmerer Matthias Herrmann erläuterte: „Es ist das Ziel, den Plan so zu gestalten, dass wir flexibel bleiben, etwa für einen neuen Standort für Schule und Festhalle.“

Für die Fläche zwischen B 31 und Friedhof fordert der Gemeinderat Flexibilität für kommunale Bauprojekte. | Bild: Corinna Raupach

Dem stimmte der Rat ohne die Stimmen der Grünen zu. Gerade angesichts der unsicheren Planungslage plädierte Martin Frank (CDU) für das Offenhalten dieser Möglichkeiten. Andreas Graf (Freie Wähler) ergänzte: „Wir werden sicher nicht alles bebauen, aber wir wir sollten uns diese Option sichern.“ Martin Gomeringer (Grüne) befürchtete, dass ohne den Grünzug auf Dauer der örtliche Charakter Kippenhausens verloren gehe.

Im Bereich Hardt-Horn plant die Gemeinde eine Nachverdichtung der Wohnbebauung. Daher sieht die Stellungnahme der Gemeinde eine Begradigung oder Rücknahme der nördlichen Grenze des Grünzugs vor. Auch hier ging die Mehrheit der Räte mit. Beide Eingaben hatte die Gemeinde schon bei der ersten Offenlegung des Plans gemacht, sie waren jedoch abgelehnt worden.

Über den Regionalplan und Beteiligungsmöglichkeiten Der Regionalplan Der Regionalplan Bodensee-Oberschwaben konkretisiert die Vorgaben des Landesentwicklungsplans für die Entwicklung in den Landkreisen Bodenseekreis, Ravensburg und Sigmaringen. Träger ist der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben mit Sitz in Ravensburg. Der Regionalplan legt die anzustrebende räumliche Entwicklung und Ordnung als Ziele und Grundsätze der Raumordnung fest. Er ist in der Regel auf einen Zeitraum von rund 15 Jahren ausgelegt. Der zurzeit gültige Regionalplan stammt aus dem Jahr 1996.



Der Entwurf für die Fortschreibung enthält Festlegungen zur regionalen Siedlungs-, Freiraum- und Infrastruktur. Er schreibt Eckdaten zu zentralen Orten, Entwicklungsachsen, Siedlungsbereichen sowie Schwerpunkten für Wohnungsbau, Industrie und Gewerbe fest. Auch sieht er Grünzüge, Gebiete für besondere Nutzungen und zur Sicherung von Wasservorkommen vor und befasst sich mit der Verkehrsführung.



Der Regionalplan ist nach seiner Annahme durch das Wirtschaftsministerium die Grundlage für die Flächennutzungs- und Bebauungspläne der Kommunen. Auch Privatpersonen können Stellung nehmen



In diesem Zeitraum besteht auch für Privatpersonen die Möglichkeit, zum Entwurf Stellung zu nehmen. Dies kann schriftlich an den Regionalverband geschehen, elektronisch an info@rvbo.de oder mündlich, indem der Einwand vor Ort diktiert und von einem Mitarbeiter der Behörde oder des Verbands niedergeschrieben wird.



Kritik am aktuellen Entwurf Der Entwurf des Regionalplans Bodensee-Oberschwaben wird von verschiedenen Seiten kritisiert: In einer gemeinsamen Erklärung monierten die Naturschutzverbände BUND, LNV und Nabu ein „Weiter so" in Sachen Flächen- und Ressourcenverbrauch und forderten eine Halbierung der in freier Landschaft geplanten Flächen für Wohnen, Arbeiten, Verkehr und Rohstoffabbau auf 1500 Hektar. Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) vermisst konkrete Planungen zur Energiewende und bemängelt, dass statt neuer Schienenstrecken neue Autotrassen eingeplant sind. Der Kiesabbau im Altdorfer Wald im Kreis Ravensburg ist wegen der Sorge um das Grundwasser umstritten. Auch andere Gemeinderäte übten Kritik, weil sie ihre Belange zu wenig berücksichtigt sahen. So ist etwa der Häfler Gemeinderat gegen die Ausweisung eines Gebiets bei Hirschlatt als potentielle Gewerbefläche.

Kritik am Vorgehen des Regionalverbands und fehlende Informationen

Der Gemeinderat übte grundsätzliche Kritik am Vorgehen des Regionalverbands. So äußerte Markus Böhlen (Grüne) Verwunderung über den in den Plänen eingezeichneten Verlauf der B 31-neu. Statt der zurzeit favorisierten Trasse zeigen sie noch die abgelehnte C-Trasse, die weiter im Hinterland verläuft. „Mit welchen Plänen arbeitet der Regionalplan überhaupt?“, fragte Böhlen. Auch Graf sagte: „Es ist unverständlich, dass hier noch die alte Trassenführung vorausgesetzt wird.“

Hubert Langenstein von den Freien Wählern bemängelte fehlende Informationen. „Einige Flächen, die im jetzigen Regionalplan als landwirtschaftliche Vorrangflächen aufgeführt sind, sind im neuen Entwurf nur noch potentiell landwirtschaftliche Vorrangflächen. Das wird nirgendwo beschrieben oder begründet“, sagte er. Häufig seien gerade hochwertige landwirtschaftliche Flächen nicht mehr als Vorrangflächen aufgeführt. „Da fehlt die Logik“, sagte Langenstein. Auf seine Anfragen habe der Regionalverband allgemein geantwortet, es werde sich nichts ändern. Auch sei die Unschärfe der Pläne groß. Es sei nicht zu ersehen, wo genau die Grenzen des ausgewiesenen Gebiete verliefen: „Wir wissen gar nicht, obb wir mehr oder weniger Landschaftschutzgebiete, Biotope oder Forstwirtschaft bekommen sollen.“

Rößler bestätigte das. „Es gibt einen allgemeinen Textteil, aber keinen zu Immenstaad„, sagte er. Auch sei eine flurgenaue Zuweisung etwa für Biotope oder Landwirtschaft in den Plänen nicht möglich. Langenstein stellte daher einen Antrag auf eine weitere Stellungnahme: „In allen anderen Punkten gehen wir von der unveränderten Fassung des Regionalplans von 1996 aus.“ Dem stimmte der Rat mehrheitlich zu.