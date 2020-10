Der Rechtsstreit beschäftigt Verwaltung und Gemeinderat in Immenstaad seit rund 17 Jahren: Es geht um den Rückbau eines Schwarzbaus in Kippenhausen. Jetzt einigten sich das zuständige Rechtsamt der Stadt Friedrichshafen und die Bauherren auf einen Vergleich, dem der Gemeinderat am Montag zustimmte. Das Haus im Falterweg muss um einen knappen Meter rückgebaut werden, Keller und Dach dürfen bleiben.

Verwickelte Vorgeschichte

Doris Preiß vom Rechtsamt schilderte dem Gemeinderat die verwickelte Geschichte. Für das Grundstück habe es 2003 keinen Bebauungsplan gegeben, wohl aber einen städtebaulichen Vertrag. Weder die Bauvoranfragen noch den Bauantrag habe die Stadt genehmigt, da das Gebäude deutlich größer geplant gewesen sei als dort vorgesehen.

Bauherr klagt mit Erfolg

„Im August 2007 haben wir festgestellt, dass das Gebäude größer gebaut wurde als genehmigt“, sagte Preiß. Die Stadt ordnete einen Baustopp und nach dessen Nichtbeachtung eine Abbruchverfügung an. Gegen die klagte der Bauherr mit Erfolg – das Verwaltungsgericht Sigmaringen stellte fest, dass der inzwischen beschlossene Bebauungsplan wegen eines Formfehlers nicht rechtskräftig war.

Nach erstem Urteil folgt weiterer Prozess

„Da hatten wir eine neue Lage. Jetzt musste geprüft werden, in welcher Größe sich das Gebäude in die nähere Umgebung einfügt“, sagte Preiß. In einem ersten Verfahren urteilte das Gericht, das Gebäude sei deutlich wuchtiger als seine direkten Nachbarn, die angeordnete Beseitigung rechtmäßig. Da der Bauherr einwandte, seine als Bauherrin beteiligte Frau habe dem Rückbau nicht zugestimmt, kam es zum nächsten Prozess.

Kammer schlägt Vergleich vor

Eine neue Kammer am Verwaltungsgericht stellte auch die größeren Bauten in der Umgebung in Relation und schlug den Vergleich vor: Das Haus muss nicht auf die ursprünglich von der Gemeinde vorgesehene Größe reduziert werden. Die gesamte Fassade soll um 89 Zentimeter rückbaut werden, die Gesamtfläche des Erdgeschosses darf 113 Quadratmeter nicht überschreiten. Der Rest des Schwarzbaus wird nicht genehmigt, aber geduldet.

Bauherren haben ein Jahr Zeit für Rückbau

Preiß empfahl dem Gemeinderat die Zustimmung: „Das ist ein eindeutiges Signal: Mit einem Schwarzbau kommt man nicht durch.“ Sollten die Bauherren den Rückbau nicht in einem Jahr bewerkstelligen, werde die ursprüngliche Rückbauanordnung rechtskräftig. So biete der Vergleich die Möglichkeit, die Sache endlich zu Ende zu bringen.

Ortschaftsräte sind sich uneins

Pascal Bochenek (CDU) vom Kippenhausener Ortschaftsrat berichtete, in dem Gremium habe man sich nicht einigen können: „Einige konnten der Argumentation der Stadt folgen, andere meinten, man darf bei einem Schwarzbau gar kein Entgegenkommen zeigen.“

Gemeinderat stimmt Vergleich mit großer Mehrheit zu

Hubert Langenstein von den Freien Wählern nannte das Ergebnis nicht zufriedenstellend. „Das ist ein bewusster Schwarzbau. Hier ist mit vollem Wissen gegen Recht und Gesetz verstoßen worden“, sagte er. Trotzdem plädierte er für die Annahme des Vergleichs, um zu einem Ende zu kommen. Auch Markus Böhlen von den Grünen sprach sich für die Annahme aus: „Wir wollten einen deutlichen Rückbau, den bekommen wir.“ Der Gemeinderat stimmte dem Vergleich mit großer Mehrheit zu.