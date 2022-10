Zwei Immenstaader finden ein verlassenes Boot am Ufer des Bodensees und informieren die Polizei. Der Fund entfacht ein Streit zwischen den Umweltschützern und der Gemeinde. Was ist passiert?

Immenstaad, 2. Oktober 2022: Bei einem Spaziergang am See entdecken Kerstin und Norbert Kindt ein verwaistes Schlauchboot. An einen Zaun gekettet, treibt das schäbige Schiffchen im flachen Wasser. Ein Kennzeichen hat es, doch wer ist der Besitzer?