von Corinna Raupach friedrichshafen.redaktion@suedkurier.de

Mit Beatrice Moll, die den Immenstaader Polizeiposten leitet, stellt er den Polizeibericht 2020 im Gemeinderat vor.

Die Zahl der Straftaten hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen. Mit 183 Straftaten gab es vier mehr als 2019, das bedeutet eine Steigerung um zwei Prozentpunkte. Doch dabei gibt es eine Besonderheit: 32 Straftaten gehen auf das Konto eines einzigen Täters. „Wir hatten hier einen Paketboten, der hat 32 Pakete unterschlagen. Das zählt jeweils als eigene Straftat“, sagt Rees. Darauf sei der atypische Anstieg der Vermögens- und Fälschungsdelikte von 36 auf 74 zurückzuführen. Davon abgesehen finde der Löwenanteil dieser Straftaten im Internet statt.

Betrügereien gefährden vor allem Senioren

Sorge bereiten der Polizei in dem Zusammenhang Callcenter-Betrüger. Diese agieren aus dem Ausland und setzen vor allem Senioren massiv unter Druck. „Zu den hoffentlich bekannten Enkel- und Polizistentricks kommen jetzt solche, in denen gesagt wird, der Sohn liege auf der Intensivstation und brauche ein teures Corona-Medikament aus den USA“, sagt Beatrice Moll. Immer werden die Angerufenen aufgefordert, Geld zu überweisen oder Geld und Wertgegenstände abzuliefern. Fünf dieser Anrufe registrierte die Polizei 2020 in Immenstaad. „Wenn so etwas passiert, scheuen Sie sich nicht, das zur Anzeige zu bringen“, empfiehlt Moll.

Diebstähle verzeichnet der Bericht weniger, so gab es in Immenstaad keinen Wohnungseinbruch. In diesem Bereich habe die Polizei sich verstärkt engagiert, etwa mit Prävention und Ermittlergruppen, sagt Rees: „Das sind schlimme Delikte, die für die Betroffenen weitreichende Folgen haben.“ Auf hohem Niveau bleibt der Fahrraddiebstahl. Radler sollten stabile Fahrradschlösser und abschließbare Stellplätze nutzen. Fahrräder spielen auch in der Unfallstatistik eine Rolle: Von insgesamt 68 Unfällen sind 14 auf Fahrfehler von Pedelec-Fahrern zurückzuführen. Angestiegen sind auch Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Hier geht Rees davon aus, dass mehr Kontrollen auch mehr Rauschgiftfunde zur Folge hatten.

Im ganzen Land nahm die Kriminalität ab

Insgesamt war die Kriminalität in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr rückläufig – Lockdown, Ausgangssperren und Homeoffice sorgten für weniger Tatgelegenheitsstrukturen, wie Rees es nennt. Anders als in den Nachbarkreisen Ravensburg und Sigmaringen ist die Kriminalität im Bodenseekreis trotzdem leicht gestiegen. „Nach dem ersten Lockdown wollten die Leute raus und ans Wasser. Wo viele Menschen sind, gibt es auch mehr Konflikte und mehr Kriminalität“, erklärt Rees. Im Sommer seien seine Kollegen häufig von einem Einsatz zum nächsten gefahren und kaum mit den Berichten nachgekommen. Trotzdem rät er, die Polizei stets zu verständigen, wenn Straftaten beobachtet oder befürchtet werden.