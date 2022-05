Im Zeitraum zwischen Mittwoch und Sonntag haben sich Einbrecher Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Hardtstraße verschafft. Wie die Polizei berichtet, stiegen die bislang unbekannten Täter über einen Balkon durch ein Fenster in das Gebäude ein, nachdem sie zuvor an der Haustür gescheitert waren. Die Einbrecher durchwühlten das Haus und stahlen Schmuck, Bargeld sowie weitere Wertsachen im niedrigen fünfstelligen Euro-Bereich. Zudem richteten sie einen Sachschaden von etwa 1500 Euro an.

Bodenseekreis/Kreis Sigmaringen So ist die Sicherheitslage am Bodensee: Weniger Körperverletzungen, dafür mehr Computerkriminalität Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Einbrüche in Immenstaad

In der Strandbadstraße hatten Unbekannte zwischen dem 21. und 28. Mai versucht, in ein Wohnhaus einzubrechen. Hierbei waren die Täter nach Polizeiangaben offenbar gescheitert, sodass sie lediglich einen Schaden von mehreren hundert Euro hinterließen.

Am vorletzten Mai-Wochenende waren außerdem unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Wolfgangweg gelangt. Dort war es den Einbrechern laut Polizeibericht „durch offensichtlich professionelles Vorgehen“ gelungen, ein Fenster zu entriegeln.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, teilt die Polizei weiter mit. Wer in Tatortnähe Verdächtiges beobachtet hat oder sonst sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0 75 41/70 10 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.