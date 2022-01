Die Anfang vergangenen Jahres erfolgten Fällarbeiten in geschützten Gebieten waren am Dienstagabend Thema in der Gemeinderatssitzung. Manche Arbeiten dienten der Verkehrssicherungspflicht.

Fällarbeiten an den Hegerweihern, am Erlengraben und am Mühlbach beschäftigten am Dienstagabend den Gemeinderat. Ortsbaumeister Jürgen Kohler bestätigte die Beteiligung des Bauhofs an Arbeiten an den Hegerweihern. Aus Gründen der Verkehrssicherheit