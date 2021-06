Immenstaad vor 2 Stunden

Nach falsch-positiven Tests im Kindergarten zieht die Gemeinde Immenstaad Lollitests mit Fabrikationsfehler aus dem Verkehr

Rund 100 Kinder des Immenstaader Kindergartens Seegaddel mussten in dieser Woche aufgrund von falsch-positiven Schnelltests in Quarantäne. Laut Michael Müller vom Hauptamt hatte die Gemeinde Immenstaad auf eigene Kosten Ende Mai 2500 Antigen-Schnelltests der Firma Watmind bestellt, die an die Kindergärten ausgegeben wurden. Der Lieferant informierte jetzt über Fabrikationsfehler.