Am Samstagmorgen um 08:20 Uhr kam es auf der Bundesstraße 31neu bei Immenstaad zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer die neue B31 aus Richtung Kluftern kommend in Richtung Immenstaad. Nach Angaben von Zeugen fuhr das Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke.

Hinweise auf eine Beteiligung anderer Fahrzeuge an dem Unfall liegen laut dem Polizeipräsidium Ravensburg bisher nicht vor. Der Mann aus dem Landkreis Ravensburg erlitt durch den Sturz schwerste Verletzungen, denen er am Unfallort erlag. Die B31n musste zur Bergung und Unfallaufnahme zwischen Immenstaad und Spaltenstein bis gegen 11:45 Uhr teilweise in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur Unfallhergang dauern an. (dpa)