Auf über fünf Meter ist die schwere, stabile Aluminiumleiter ausgezogen, die an einer stattlichen Fichte am südlichen Rand des Weingartenwalds bei Ittendorf lehnt. In direkter Nachbarschaft liegen ein Weiher und offenes Gelände, auf dem Greifvögel Jagd auf Mäuse machen können. Lilli Jahn bringt einen großen Nistkasten für Waldkäuze aus dem Auto, den sie zusammen mit einem Kasten für den Wiedehopf im Winter funktionstüchtig gemacht hat. Von der Waldkauzbehausung war nur die vordere Wand erhalten. Den Rest hat sie nachgebaut und lackiert, das Dach mit Dachpappe bezogen. Damit es nicht so schnell wieder fault, erklärt die 17-Jährige.

Lilli Jahn aus Immenstaad hat die Nistkästen repariert, lackiert und mit Dachpappe versehen. | Bild: Anette Bengelsdorf

Baumhöhlen und damit natürliche Nistplätze immer seltener

Die junge Frau aus Immenstaad, die dieses Jahr am Karl-Maybach-Gymnasium Abitur macht, ist begeisterte Vogelschützerin. „Ich finde Vögel faszinierend“, sagt sie. Deshalb baut sie auch gerne Nistkästen. Als sie vor zwei Jahren von der Nistkastenaktion des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND) erfuhr, setzte sie sich umgehend mit Klaus Lindemann, dem Vorsitzenden der Immenstaader Ortsgruppe, in Verbindung. Jetzt arbeitet sie mit.

Immenstaad Neuer Wohnraum für Fledermäuse in Immenstaad: BUND-Ortsgruppe hängt Nistkästen an Kindergärten und Grundschule auf Das könnte Sie auch interessieren

Denn in jungen Wirtschaftswäldern und in der modernen Agrarlandschaft werden natürliche Baumhöhlen immer seltener. Viel zu früh, noch bevor sich eine Höhle bilden kann, werden die Bäume gefällt. Wiedehopf und Waldkauz, unsere noch häufigste Eulenart, leiden deshalb zunehmend unter Wohnungsmangel.

Kleine Waldkauze schlafen 2015 im Kirchturm von Frenkenbach. Sie wurden von ihren Eltern reichlich mit Mäusen versorgt. | Bild: Uli Arnold

Nistkasten für Waldkauz wird in fünf Metern Höhe installiert

Wolfgang Häge, Mitglied des Freundeskreises des BUND, hat sich inzwischen einen Auffanggurt angelegt, um sich beim Aufstieg zu sichern. Er ist schon zum zweiten Mal beim Anbringen eines Nistkastens dabei und hält sich für zweitgehend schwindelfrei. „Es macht mir nichts aus, da hochzusteigen“, sagt er und wirkt auch kein bisschen nervös. „Früher haben wir die Nistkästen über eine zweite Leiter hochbalanciert“, sagt Lindemann. Das sei aber richtig gefährlich gewesen. Jetzt haben die Männer die Technik optimiert.

Klaus Lindemann und Wolfgang Häge bereiten die Montage des Nistkastens vor. | Bild: Anette Bengelsdorf

Der Nistkasten für den Waldkauz, der hier in fünf Metern Höhe installiert werden soll, ist groß und schwer. „Der Nistkasten muss groß genug sein, damit auch mehrere Jungvögel darin aufwachsen können“, erklärt Uli Arnold, der beim BUND die Nistkästen betreut. Gerade beim Waldkauz gebe es immer noch Nistkästen auf dem Markt, die zu eng sind. Das könne dazu führen, dass die Zahl der Jungvögel kleiner ist als üblich. Da Nestbau für den Waldkauz kein Thema ist, wird ihm sogar eine Unterlage aus Rindenmulch oder Hobelspänen geboten.

Video: Anette Bengelsdorf

Wolfgang Häge nimmt einen Spanngurt, einen Flaschenzug und ein langes Seil mit nach oben. Den Flaschenzug befestigt er oberhalb der Leiter. Damit soll der schwere Kasten hochgezogen werden.

Lilli Jahn hält ihren Nistkasten, während ihn Klaus Lindemann mit einem Seemannsknoten, einem sogenannten Palstek, am Seil befestigt.

Der Waldkauz Die Paarbeziehung von Waldkäuzen hält normalerweise lebenslang. Hat er einmal eine Waldkauzdame von seinem Jagdtalent überzeugt, verbringt er zwar den Sommer getrennt von ihr im selben Revier, jedoch finden sie rechtzeitig zur Brutzeit wieder zusammen. Einmal im Jahr, im Februar oder März, legt die werdende Waldkauzmutter zwei bis vier Eier, die sie allein über etwa 28 Tage ausbrütet, während er seine Familie unter Einsatz von Krallen und Schnabel verteidigt. Im Alter von einem Monat verlassen die kleinen, flugunfähigen Käuze das Nest und werden auf Zweigen in Nestnähe gefüttert. Mit drei Monaten sind sie selbstständig und werden mit Beginn der Balz im Herbst aus dem Revier der Eltern vertrieben. Nur die Hälfte der Käuze überlebt das erste Jahr. Wer es schafft, kann 19 Jahre alt werden. Ganz oben auf dem Speiseplan stehen Maulwürfe, Ratten, Jungkaninchen und vor allem Mäuse. Der Wiedehopf, Vogel des Jahres 2022 Der Wiedehopf nistet in natürlichen Baumhöhlen, verlassenen Spechthöhlen, in Bruchsteinmauern oder Holzstößen, aber auch in Höhlen unter Wurzeln. Am liebsten sind ihm Höhlen in alten Streuobstbäumen in der Nähe von Viehweiden oder lichten Wäldern. Seine Leibspeise sind Engerlinge von Mai- und Junikäfern und Larven von Nachtfaltern, die er mit seinem langen, gebogenen Schnabel aus dem Boden zieht. Noch im 19. Jahrhundert war er ein häufiger Vogel. Da ihm in zunehmendem Maße Nahrung und Lebensräume fehlten, gab es Mitte der 90er-Jahre nur noch etwa 300 Brutpaare. Der Bestand ist inzwischen auf 800 bis 950 Brutpaare angewachsen, trotzdem gilt der Vogel mit der auffälligen Haube als gefährdet. Der Wiedehopf ist Vogel des Jahres 2022

Nach dem Abitur, erzählt die 17-Jährige, wird sie drei Monate auf Helgoland als Stationshelferin in der Vogelwarte arbeiten. Danach steht ein halbes Jahr Costa Rica auf dem Programm. Dort, auf der Ara-Station, hilft sie, Nistkästen für den großen Soldatenara zu betreuen und verletzte Tiere zu versorgen. Danach will sie Biologie studieren.

Immenstaad Ein Neubau für den Waldkauz – so bringen Naturschützer Nistkästen im Weingartenwald an Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt hilft der Vogelschützer-Nachwuchs, die Enkel von BUND-Vorstand Peter Hecking, der elfjährige Yanis und der siebenjährige Yakoub, den Kasten nach oben zu befördern. Wolfgang Häge nimmt ihn in Empfang und befestigt ihn mit langen Nägeln am Stamm. „Die Nägel sind aus Aluminium“, sagt Lindemann. Diese schaden weder dem Baum, noch dem Sägeblatt, sollte die Fichte eines Tages zu Brettern werden. Während sich Rost von Eisennägeln im Baum festsetzen kann, wo er zum Einfallstor für Infektionen mit Viren, Bakterien und Pilzen wird, wachsen die Wunden von Alunägeln problemlos zu.

Video: Anette Bengelsdorf

Jetzt müssen nur noch ein paar Äste eines Haselnussbusches weichen. Nachdem sicher ist, dass sich keine Vogelnester darin befinden, werden sie von den Kindern abgesägt. So steht den Waldkäuzen beim Anflug auf ihre neue Nisthöhle nichts im Weg. „Hoffentlich gefällt ihnen der Nistkasten genauso gut wie uns“, sagt Lilli Jahn. Dann zieht die Gruppe weiter an einen anderen Ort, um den Kasten für den Wiedehopf in drei Metern Höhe zu installieren.