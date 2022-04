Die Vorbereitungen für das Maifest in Kippenhausen sind in vollem Gang, auch das Dorffest und das Immenstaader Weinfest soll es geben. Für die Eröffnung der Sommersaison im Aquastaad plant die Tourist Info Immenstaad einen Familientag, die Kurkonzerte am Landesteg sollen ebenso wieder aufleben wie Sonderschifffahrten zur Mainau. „Wir haben kaum noch Beschränkungen“, sagte Leiterin Ruth Höft bei der Vorstellung des Tourismusberichts im Gemeinderat.

Die Aktionswochen „Immenstaad blüht auf“ zwischen Ostern und Pfingsten waren eigentlich für das vergangene Frühjahr geplant und mussten wegen Corona ausfallen. „Wir haben statt dessen Goldene Herbsttage veranstaltet“, berichtete Höft. Vieles wurde wegen der Pandemie umgeplant. Manche neuen Formate werden bleiben, wie Open-Air-Konzerte und Weinproben, Wikinger- und Forscherfahrten auf der Lädine.

Touristen bleiben rund sechs Tage

Insgesamt litt der Tourismus 2021 wie im ersten Corona-Jahr 2020 unter den Einschränkungen wegen der Pandemie. 2021 kamen mit rund 56 000 sieben Prozent weniger Gäste. Die Zahl der Übernachtungen verringerte sich um zwei Prozent auf 322 539. „Wir durften erst ab Mai wieder beherbergen, das konnten wir nicht ausgleichen“, sagte Höft. Im August hätten die Gastgeber ein deutliches Plus verzeichnet. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer stieg auf fast sechs Tage. Den Gästen werde nicht langweilig und mit der Echt Bodensee Card (EBC) seien sie zudem sehr mobil, so Ruth Höft.

Das bestätigte im Gemeinderat auch Ute Stegmann von der Deutschen Bodensee Tourismus, die die EBC auflegt. 18 Gemeinden und 200 Einrichtungen beteiligen sich daran. Gäste können damit Busse und Bahnen in der Region kostenlos nutzen und bekommen Vergünstigungen bei den Partnerunternehmen. Die EBC steht als EBC-Home auch Einheimischen zur Verfügung – für sieben Euro erhalten sie 20 Prozent Ermäßigung beim ÖPNV und die weiteren Vergünstigungen.