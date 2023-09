Eine Radiologin entdeckt auf den MRT-Aufnahmen ihrer Patienten mysteriöse Gehirnveränderungen. Eine medizinische Erklärung gibt es nicht, aber die Bilder zeigen die Wahrheit. Als die betroffen Patienten plötzlich Selbstmord begehen, geht Ella Schwarz der Ursache nach. Zusammen mit dem MRT-Techniker Ben Martens stößt sie auf ein dunkles Geheimnis, das die gesamte menschliche Evolution betreffen könnte.

Um diese mysteriöse Geschichte dreht sich das neue Buch „Evolution: Erste Stufe“ von Timo Leibig, Thriller- und Science-Fiction-Autor aus Lindau. Doch zum ersten Mal nach 30 Werken steht der Name des 38-Jährigen nicht alleine auf dem Buchcover. Für sein neuestes Werk hat er sich Unterstützung von Saskia Schadow geholt. Die 37-Jährige wohnt in Immenstaad und arbeitet als Radiologin im Klinikum Konstanz. Als begeisterte Leserin hat sie schon früher einmal mit dem Gedanken gespielt, ein Buch zu schreiben. „Aber ich wusste nie, wann ich das machen soll durch den Job und meine Kinder“, sagt sie. „Ich hätte es mir aber auch nicht alleine zugetraut.“ Umso mehr freut es sie, dass sich der Wunsch von einem eigenen Buch jetzt doch erfüllt.

Literatur Ein SS-General sucht seine Zukunft: Wolfgang Wisslers Roman „Straffers Nacht“ Das könnte Sie auch interessieren

Was zunächst als medizinische Beratung für das Projekt gedacht war, entwickelte sich schnell einer engen Zusammenarbeit. „Dass es dann ein gemeinsames Schreiben wird, hätte ich nie gedacht“, erzählt Timo Leibig. Anfangs sei es Saskia jedoch schwergefallen, überhaupt Kritik zu äußern. „Ich habe mich wirklich gefragt, was maße ich mir jetzt an, einem Autor zu sagen, dass man das so nicht schreiben kann“, erzählt sie. „Aber irgendwann habe ich einfach überall meinen Senf dazugegeben.“

Hospitanz in der Radiologie

Die beiden kannten sich schon, bevor die Idee überhaupt entstanden ist. „Ich wollte ein Buch mit Veränderungen im Gehirn schreiben und habe Saskia dann gefragt, was für Veränderungen das sein könnten“, erzählt der 38-Jährige. Um die Hauptfigur Ella Schwarz in ihrem Beruf als Radiologin so authentisch wie möglich darzustellen, hat er dann im Klinikum Konstanz hospitiert und Saskia Schadow einen Tag lang begleitet.

Einblick ins Buch Zusammen mit dem deutschen Fantasy-Autor Markus Heitz veranstaltet Timo Leibig am 12. Oktober um 20 Uhr eine Lesung im Kiesel im K42 in Friedrichshafen. Während Heitz aus seinem Werk „Die schwarze Königin“ liest, wird Timo Leibig „Evolution: Erste Stufe“ vorstellen und erste Seiten vorlesen. Im Anschluss haben Leser die Chance, eine signierte Ausgabe bei ihm und Saskia Schadow zu kaufen. Die Karten kosten 15 Euro und sind über Reservix und Eventim erhältlich.

Besonders überraschend war für ihn die Sprechweise der Ärzte untereinander: „Die haben so viele Fachbegriffe, die wir im normalen Alltag gar nicht benutzen.“ Für ein möglichst reales Abbild haben die beiden Autoren solche Termini auch in ihrem Buch verwendet. „Aber die werden alle so erklärt, dass man es versteht“, versichert Timo Leibig. „Und wenn man es nicht versteht, ist es für die Handlung auch nicht so wichtig“, ergänzt Saskia Schadow. Generell sollen sich Leser nicht von der Gattung Medizinthriller abschrecken lassen. „Evolution: Erste Stufe“ sei auch für Nicht-Mediziner und klassische Thriller-Fans bestens geeignet.

Ergänzendes Teamwork

Die Hauptschreibarbeit hat Timo Leibig übernommen, während Saskia Schadow sich neben der Arbeit als Radiologin an den Wochenenden ein bis zwei Stunden Zeit genommen hat. Zusätzlicher Stress war das für sie nicht: „Die Arbeit mit ihm fühlt sich mehr nach einen Hobby an.“ Trotzdem war sie in ihren Gedanken oft bei der Geschichte. Vor allem auf ihrem Weg zur Arbeit nach Konstanz sind ihr auf dem Fahrrad oder der Fähre die besten Ideen gekommen. „Ich brems‘ dann immer und schicke ihm Sprachnachrichten, in denen ich total außer Atem bin“, erzählt sie lachend. An manchen Tagen habe sie sich sieben bis acht mal bei ihm gemeldet.

Villingen-Schwenningen Grausamer Doppelmord im Schwarzwald: Villinger Krimi-Autor greift wahre Geschichte auf Das könnte Sie auch interessieren

Für den Lindauer Autor war das gemeinsame Projekt eine neue Erfahrung. Bisher habe er eher handlungsorientierte Bücher geschrieben, wie es für Thriller und Krimis üblich sei. „Dieses Mal haben wir mehr Wert auf Charaktere gelegt – vor allem Saskia“, sagt er. Jeder von ihnen hat seine Stärken, zusammen haben sie sich gut ergänzt. „Er kann mega gute Spannungsbögen schreiben und ich kann ganz gut an den Charakteren feilen“, erklärt Saskia Schadow. „Aber trotzdem kann er meine Sachen eins zu eins in seinen Text übernehmen, ohne dass man merkt, wann wer anfängt zu schreiben.“

Zwei weitere Projekte geplant

Wie der Titel „Evolution: Erste Stufe“ andeutet, ist eine Fortsetzung bereits in Planung. Dazu soll der erste Teil als Hörbuch erscheinen. Nach dem zweiten Band ist die Gesamtgeschichte dann abgeschlossen. Allerdings ist die Zusammenarbeit damit noch nicht vorbei: Ein weiterer Versuch, etwas Neues auszuprobieren, ist in naher Zukunft angedacht. „Ich habe diese Idee schon länger im Kopf“, verrät Timo Leibig. Mehr will er an dieser Stelle noch nicht erzählen – es wird aber auf jeden Fall eine weibliche Hauptfigur geben, auf die sich besonders Mitautorin Saskia Schadow freut.