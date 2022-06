Die grünen Augen der Katze funkeln warnend, während sie an einem Goldfischglas kratzt. Der Fisch darin fletscht spitze Zähne – wer für wen gefährlich ist, bleibt offen. Auf einem anderen Bild steigt eine Frau aus einem Ei. Sie ist gefiedert, ihre Flügel allerdings müssen noch wachsen. Die nächste reitet auf einem Nashorn über ein Seil, das über einen Abgrund gespannt ist. Das Nashorn blinzelt müde, die Reiterin verliert einen Schuh und muss ihren Schirm im Wind festhalten. „Mit sturer Zuversicht“ heißt dieses Bild, es entstand zu Beginn der Corona-Lockdowns.

„Mit sturer Zuversicht“ heißt dieses Bild von Renate Eckert. | Bild: Corinna Raupach

„Das habe ich mir damals gedacht: Zurück ging es nicht, also konnte es nur vorwärts gehen“, sagt Renate Eckert dazu. Die Künstlerin stellt ihre Bilder zurzeit in der Galerie Montfort in Kippenhausen aus. Ihre Bilder strahlen Zuversicht und eine gewisse Weltvergessenheit aus. Sie erzählen Geschichten und laden die Betrachtenden zu eigenen Fantasiereisen ein. Viele zeugen vom Humor der Künstlerin: Der furchtsame Gesichtsausdruck eines Froschs im Bild „Flugangst“ etwa ist darauf zurückzuführen, dass er im Schnabel eines Reihers steckt. Für den „Drahtseilakt“ über einen See trägt eine Frau rote High-Heels und einen Tiger Huckepack.

Renate Eckert hatte bereits über 100 Ausstellungen im In- und Ausland. | Bild: Corinna Raupach

In altmeisterlicher Technik, meist mit Acrylfarben, schaffen ihre Bilder eine eigene Realität. „Ich male gegenständlich, aber es kommt immer die Magie der Fantasie dazu“, beschreibt sie. Malen sei für sie ein Bedürfnis. Oft starte sie mit einer Idee, etwas Farbiges vor dunklem Grund zu schaffen etwa. „Dann komme ich in einen Flow, in dem ich nicht mehr denke, sondern nur noch male.“ Manchmal stehe sie mitten in der Nacht auf, um zu sehen, was dabei herausgekommen sei.

Die „Frau mit roter Maske“ wirkt auf manche Betrachter bedrohlich. | Bild: Corinna Raupach

Renate Eckert wuchs in Laufenburg am Hochrhein auf. Schon als kleines Kind waren das Malen und Zeichnen ihre Leidenschaft – aus einer Kunstzeitschrift malte sie jedes Bild ab. Als sie mit 16 zum ersten Mal eine Kunstausstellung in Basel besuchte, beschloss sie, Malerin zu werden. Ihr Weg verlief über Umwege: Sie arbeitete als Krankenschwester und Gesprächstherapeutin, nahm privaten Philosophieunterricht, heiratete und bekam eine Tochter. Parallel dazu studierte sie bei renommierten Künstlern und entwickelte ihren eigenen Stil.

Bis Ende Juni hängen Renate Eckerts Bilder in der Montfort-Galerie in Kippenhausen. | Bild: Corinna Raupach

Die Ausstellung ist noch bis zum 30. Juni in der Montfort-Galerie zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag und Sonntag von 11.30 bis 14 Uhr und 17 bis 21.30 Uhr, Samstag 17 bis 21.30 Uhr