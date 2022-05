„Treten Sie näher, wir verkaufen auch nichts!“, ruft Markus Jäck den Passanten zu. Mit seiner Frau Kathrin ist er zum ersten Mal mit ihrer gemeinsamen Aktion als „Geschichtsöffner“ unterwegs, mit Vorträgen und allerhand Wissenswertem. „Es ist ein Versuch, die Jungfernfahrt sozusagen“, erklärt sie. Gemeinsam wollten sie aufräumen mit Mythen und Halbwahrheiten über das Mittelalter, die sich hartnäckig hielten. Auch an Schulen oder in Sendungen würden häufig Informationen vermittelt, die gar nicht mehr dem aktuellen Forschungsstand entsprächen. Als Beispiel nennt sie, wie im Fernsehen gezeigt worden war, wie ein Ritter mit dem Flaschenzug aufs Pferd gehievt wurde.

„Heute wissen wir, dass sie allein aufsteigen konnten“, erklärt sie. Filme aus den 1950er- und 60er-Jahren hingegen seien durchaus akkurater gewesen in ihrer Darstellung als heutige Leinwandwerke. „Das Mittelalter war eben nicht braun, sondern kunterbunt!“ Mit im Gepäck haben die beiden ein kleines Waffenarsenal zur Anschauung. Pfeile und Schwerter verleiten einige Passanten zum Stehenbleiben; schnell werden die ersten neugierigen Fragen gestellt.

Markus Jäck zeigt seinen Besuchern aus Asperg bei Ludwigsburg die Bauweise unterschiedlicher mittelalterlicher Pfeile – und erläutert ihre Verwendung. Diese beiden etwa sind dazu da, Metallplatten zu durchschlagen. Er betont: „So gut wie im Film funktionierte das in Wirklichkeit aber nicht.“ | Bild: Lena Reiner

Wenige Meter weiter zieht Clemens Pohl hochkonzentriert einen weißen Faden durch die Seiten eines Buchs. Er lacht auf die Frage, was das Schwierigste an der Buchbinderei sei. „Für mich ist das Schwierigste so zu tun, als hätte ich Ahnung von dem, was ich da mache“, sagt er. Er sei nämlich lediglich die Vertretung seines „Feudalherren“ Bruder Franz, der ihn selbstverständlich eingelernt habe. Das mit dem Nähen sei allerdings dennoch eine Herausforderung, auch wenn ihm das schon zuvor bei seiner eigenen mittelalterlichen Kleidung ganz gut gelungen sei. Ein kleines Mädchen fragt, was der Mann da mache und kommentiert: „Im Kindergarten falten wir die Bücher nur, da nähen wir nicht.“ Und schon hopst sie weiter zum nächsten Stand.

Besonders beliebt bei Groß und Klein ist das „Mäuseroulette“. Bereits kurz vor der offiziellen Eröffnung am Samstagmittag tummeln sich die Menschen um den kleinen bunten Stand. Dahinter steht Markus, der Mäusegaukler, der bürgerlich Markus Braig heißt, und lädt Neugierige zum Wetten ein. Wohin wird sich Mäuserich Sören bewegen? Kurz macht sich Enttäuschung breit, als eine Spielzeugmaus zum Vorschein kommt, doch dann holt Braig Sören durch eine kleine Klappe hervor und doch, es handelt sich um eine echte und noch dazu quicklebendige Maus. Unter großen staunenden Augen stellt Braig den kleinen Kerl vor, um ihn dann loswuseln zu lassen.

Mäuserich Sören ist der Star des Mäuseroulettes. Markus, der Mäusegaukler, führt durchs Programm. | Bild: Lena Reiner

Ganz am anderen Ende des Marktes mit Blick auf den See sitzen um die Mittagszeit bereits die ersten zwei Gäste mit Kaffee und Kuchen da. „Ich habe eben schon Krautschupfnudeln gegessen“, verrät Bärbel Proksch, das sei ein mittelalterlicheres Essen. Die Immenstaaderin ist, so beschreibt sie es, „spontan und gezielt“ da. Ihr Mann Dietmar ergänzt: „Wir sind eigentlich immer auf allen Festen, die Immenstaad zu bieten hat und es ist schön, das jetzt wieder nach der Pause genießen zu können.“