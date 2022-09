Im alten Schulhaus in Immenstaad wohnen seit Mai dieses Jahres 64 Menschen, die vor dem Krieg aus der Ukraine geflohen sind. Lydmila Mokrousova ist eine von ihnen. Weil sie nur wenig Deutsch spricht, kommuniziert sie mit einem Übersetzungsprogramm, Gesten und ihrem warmherzigen Lächeln. Lydmila Mokrousova bringt sich, wie viele Ukrainerinnen aus dem alten Schulhaus, bei den Festen in der Gemeinde ein.

Bei den italienischen Nächten hat sie Waffeln verkauft, beim Weinfest haben die ukrainischen Frauen Speisen aus ihrer Heimat gekocht und am 24. September wollen sie fürs Kirchenfest Kuchen backen. „Der Erlös geht dann auch wieder an ein Kinderkrankenhaus in Kiew. Es ist den Frauen wichtig, dass sie hier bei uns etwas für die Menschen in der Heimat tun können“, sagt Emma Henne.

„Das hat uns sehr berührt!“ Lydmila Mokrousova

Sie war im April maßgeblich an der Gründung der Ukrainehilfe Immenstaad beteiligt. „Frau Emma hilft allen Ukrainern, wo sie kann“, sagt Lydmila Mokrousova. Für ihre Enkelin konnte die Ukrainehilfe ein Fahrrad organisieren, von gesammelten Spenden konnte ein Gemeinschaftsausflug auf die Insel Mainau finanziert werden und zum Unabhängigkeitstag der Ukraine, am 24. August, haben sie Äpfel, Wasser, Muffins und eine Glückwunschkarte gebracht. „Das hat uns sehr berührt“, sagt Lydmila Mokrousova.

Die Unterkunft und Sozialarbeit für die Ukrainer werden vom Bodenseekreis organisiert. Der Alltag bestehe größtenteils aus den Besuchen im Jobcenter und aus Bürokratie. Das Ausfüllen der Formulare koste viel Zeit. Zweimal wöchentlich komme die Sozialarbeiterin, um mit den Formularen zu helfen, aber sie bleibe nie sehr lange, sagt die gelernte Buchhalterin, die auch Gewerkschaftsmitglied in der Ukraine ist.

Einige Ukrainer besuchen mittlerweile Integrationskurse, aber die meisten stehen jedoch noch auf Wartelisten. „Unser Integrationskurs beginnt am 19. September“, sagt Lydmila Mokrousova. Bis dahin lernt sie die Sprache mit ihrer Tochter und der neunjährigen Enkelin online oder im Sprachkurs der katholischen Kirchengemeinde.

Sorgen um Enkelin, wenn die Schule beginnt

Lydmila Mokrousova macht sich Sorgen, wo ihre Enkelin die Hausaufgaben machen wird, wenn die Schule beginnt, denn in dem Raum, in dem sie gemeinsam mit Tochter und Enkelin lebt, gebe es weder Tisch noch Stuhl. Dabei hat sie noch Glück, denn viele Familien sind in Gemeinschaftsräumen untergebracht. Lydmila Mokrousova träumt von einer eigenen Unterkunft mit Toilette und Dusche. „Kein Haus, nur eine kleine Herberge mit eigenem Eingang“, sagt sie.

„Keiner weiß, was in diesem Krieg noch alles passieren wird.“ Lydmila Mokrousova

Sie weiß, dass in ihrer Heimatstadt die russische Fahne weht und alles abgesperrt ist. „Keiner weiß, was in diesem Krieg noch alles passieren wird“, sagt sie. Es sei schmerzhaft über die Ukraine zu sprechen, sie vermisse ihr Land sehr. Lydmila Mokrousova will unbedingt Steuern an den Deutschen Staat zurückzahlen. „Ich möchte mich noch einmal vor Deutschland für einen so herzlichen Empfang verneigen. Die Ukrainer verstehen, dass die Subventionen aus den Steuern der Bevölkerung kommen. Viele Ukrainer möchten arbeiten, aber ohne Sprachkenntnisse ist es schwer, Arbeit zu bekommen“, sagt sie.

Schwierige Suche nach einer Arbeit

Das Jobcenter helfe bei Vorstellungsgesprächen und bei der Stellensuche. Aber Arbeit zu finden, das sei ebenso schwer wie eine Wohnung zu finden. Lydmila Mokrousova ist bereit sich zu integrieren. „Ich werde mich gerne an allen Aktivitäten zum Wohle Deutschlands beteiligen“, sagt sie entschieden.