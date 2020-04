Weltladen-Lieferservice

Einen kostenfreien Lieferservice bietet der Weltladen Immenstaad in der Corona-Zeit für Bürger an. In einer Mitteilung des Weltladens heißt es: „Ältere Menschen haben es jetzt besonders schwer. Sie sollten nicht mehr so oft beziehungsweise gar nicht mehr einkaufen gehen, haben aber nicht unbedingt jemanden, der das für sie erledigt.“Aufträge, die bis Freitagabend eingehen, werden samstags nach telefonischer Rücksprache ausgeliefert. Bestellt werden kann freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr unter Telefon 0 75 45/34 63 oder per E-Mail an laden@weltladen-in-immenstaad.de. Zusätzlich hängen vor dem Weltladen an einem orangenen Fahrrad ein Briefkasten, in den Bestellungen eingeworfen werden können, sowie eine Liste des Sortiments.Die jüngeren Mitglieder des Eine-Welt-Vereins übernehmen laut Mitteilung den Telefondienst am Freitag und packen die Ware zusammen. Bei der Arbeit sei stets nur ein Mitarbeiter im Laden. Das Ausliefern am Samstag werde von mehreren gestemmt werden.Wer Lust hat, den Weltladen in Immenstaad zu unterstützen, ist stets willkommen, heißt es in der Mitteilung.Informationen zum Lieferdienst, zum Angebot und zum Verein im Internet: