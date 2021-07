Mehrheitlich hat der Immenstaader Gemeinderat am Montagabend beschlossen, die Kindergartengebühr um rund drei Prozent und die Gebühr für die Betreuung von Schulkindern um rund fünf Prozent zu erhöhen. Mit der Erhöhung der Kita-Sätze folgte er der Empfehlung von Kirchen und kommunalen Landesverbänden. Diese Vorgehensweise war vom Rat 2012 festgelegt worden. In seiner Begründung schreibt der Gemeindetag, die Steigerung bleibe bewusst hinter der Entwicklung der Kosten zurück, um die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Familien nicht zusätzlich zu verschärfen. „Aus unserer Sicht ist das moderat und im Rahmen“, sagte auch Kämmerer Matthias Herrmann.

Die Gebühren für die Kinderbetreuung, hier ist das Kinderhaus Immenstaad zu sehen, steigen um rund drei Prozent. | Bild: Corinna Raupach

Die SPD lehnte die Erhöhung ab: „Man könnte, statt die Gebühren zu erhöhen, sich die Kosten ansehen“, so Gemeinderat Marco Theiling. So gebe es Betreuungsformen, die sehr wenig nachgefragt seien. „Die Öffnungszeiten sollten geprüft und gegebenenfalls angepasst werden“, sagt er.

„Man könnte, statt die Gebühren zu erhöhen, sich die Kosten ansehen“, schlug SPD-Gemeinderat Marco Theiling vor. | Bild: SK

Herrmann entgegnete, die Verwaltung sei dabei, die Öffnungszeiten zu harmonisieren. „Hier bedarfsgerecht unterwegs zu sein, ist schwierig, weil sich die Verhältnisse ständig ändern“, sagte er. Bürgermeister Johannes Henne zufolge liegt die Gemeinde mit ihren Gebühren unter dem Landesdurchschnitt. Es gebe Preissteigerungen, die nicht zu umgehen seien. Laut Haushaltsplan decken die Gebühren zurzeit 8,75 Prozent der Gesamtkosten für die Kindertagesstätten.

Immenstaad Nach falsch-positiven Tests im Kindergarten zieht die Gemeinde Immenstaad Lollitests mit Fabrikationsfehler aus dem Verkehr Das könnte Sie auch interessieren

Auch bei der Neufassung der Satzung für die Betreuung von Schulkindern protestierte die SPD. „Ich finde, das ist ein sehr teures Angebot für einen sehr geringen Bedarf“, sagte Theiling. Er bezog sich damit vor allem auf die geplante Absenkung der Mindestteilnehmerzahl von fünf auf vier Kinder. Die Verwaltung setze damit um, was ohnehin praktiziert werde, erklärte Hauptamtsleiter Michael Haase: „Es geht um die Verlässlichkeit der Kinderbetreuung, auch um die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu ermöglichen.“ Daher habe die Gemeinde die Betreuung nicht abgesagt, wenn eins der Kinder abgemeldet wurde oder nicht erschien. „Man sollte darauf dringen, dass, wer sein Kind anmeldet, auch die Kosten bezahlt“, sagte Theiling daraufhin.

Für die Betreuung von Schulkindern an der Stephan-Brodmann-Schule steigen die Sätze um etwa fünf Prozent. | Bild: Corinna Raupach

Zudem kritisierte er, dass für die Geschwisterermäßigung in Kindergarten und Schülerbetreuung unterschiedliche Kriterien zugrunde gelegt werden: Im Kindergarten zählen Geschwister unter 18 Jahren, die im gleichen Haushalt leben, als Ermäßigungsgrund. In der Schülerbetreuung bekommen dagegen nur Familien Geschwisterermäßigung, die mehrere Kinder dort unterbringen. Auch monierte Theiling die geringe Kostendeckung bei der Ferienbetreuung.

Immenstaad Gemeinderat beschließt Haushaltsplan für 2021: Suche nach Einsparmöglichkeiten ist das Gebot der Stunde Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Henne sagte zu, die Kostenstruktur bei den Kitas zu überprüfen, die verschiedenen Ermäßigungsmodelle durchzurechnen und die Immenstaader Ferienbetreuung mit der anderer Gemeinden zu vergleichen. Auch die Möglichkeit, Eltern bei der Schülerbetreuung stärker in die Pflicht zu nehmen, solle abgewogen werden. „Grundsätzlich glaube ich, dass diese Form der Betreuung in Zukunft mehr Bedeutung bekommt. Wir sehen einen Mehrbedarf bei der Ganztagsbetreuung in den Kitas und das wird sich in der Schülerbetreuung fortstetzen“, sagte er.