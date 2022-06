Die Wiese gegenüber des Kippenhauser Rathauses ist gemäht, das Zelt ist bestellt und 16 Mannschaften haben sich angemeldet – am 25. Juni startet das Jedermannsturnier der Katzenzunft Kippenhausen. Auch außerhalb der Fasnet will der Verein auf diese Weise Freude verbreiten. „Bei uns steht der Spaß im Vordergrund, es soll ein toller Tag werden für das Dorf und für befreundete Vereine“, sagt Pascal Bochenek, Vorsitzender der Katzenzunft.

Gespielt wird zum dritten Mal Völkerball – nach zweijähriger Pause geht es gleich um den Hattrick: Die Arlos aus Immenstaad haben 2018 und 2019 gewonnen und treten auch 2022 an. Dieses Mal wird es schwieriger: Statt zwölf sind 16 Mannschaften am Start, die Konkurrenz ist stark. Vor den Erwachsenen sind die Kinder dran: Vier Mannschaften bestreiten ab zehn Uhr ihr eigenes Turnier, inklusive eigener Siegerehrung. Trotz des wesentlichen Spaßfaktors müssen sich die Teams an die Regeln halten. Je sechs Spieler treten gegeneinander an, die beiden Könige bleiben außerhalb des mit Sägespänen gekennzeichneten Felds. Es geht darum, sich den Ball zu- und gegnerische Spieler abzuwerfen. Als Schiedsrichter konnte die Katzenzunft erneut Fabian Kohl gewinnen.

Preis für beste Verkleidung

Doch beim Jedermannsturnier gibt es nicht nur einen sportlichen Sieger. „Die Mannschaften spielen in Kostümen“, sagt Pascal Bochenek. Das originellste Wettkampf-Outfit wird prämiert. „Wir hatten schon Moorhühner hier, der Buchhorn-Clan kam im Schottenrock und die Arlos im Dress jamaikanischer Bobfahrer“, erzählt er.

Am Abend folgt ein weiterer Höhepunkt: Auf einer eigens aufgebauten Bühne wird die Katzenzunft ihre neuen Mitglieder feierlich aufnehmen. „In den letzten zwei Jahren sind zehn neue Mitglieder eingetreten. Normalerweise findet die offizielle Aufnahme am 11. November statt, aber der fiel wegen Corona zweimal aus“, erklärt Bochenek.

Auch für weniger Sportliche ist gesorgt: Das große Zelt spendet Schatten, es gibt zu essen und zu trinken, der Grill steht bereit und auch ein Kinderprogramm wird es geben. „Ab 10 Uhr bis in den Abend gibt es Spaß und Unterhaltung für alle“, fasst Bochenek zusammen. Jetzt hoffen die Kippenhauser Katzen nur noch auf trockenes Wetter.