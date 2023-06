Der Kippenhauser Kindergarten ist alt, hat mehrere Wasserschäden hinter sich und ist energetisch nicht auf dem neuesten Stand. Eine Begehung hat gezeigt, dass er zudem mit Schadstoffen belastet ist. Trotzdem lieben ihn Kinder und Eltern. Viele sind zur Sitzung des Ortschaftsrats gekommen, der Zustand des Gebäudes stand auf der Tagesordnung. „Die großartigen Räumlichkeiten schaffen die Möglichkeit, individuell auf jedes Kind einzugehen. Dieser Kindergarten ist einzigartig“, sagte eine Vertreterin des Elternbeirats. Kerstin Unger bekräftigte: „Der Kindergarten ist das Beste, was ich mir für meine Kinder vorstellen kann. Er ist ein Paradies. 25 Kinder starten hier gut ins Leben.“ Die Eltern verlangten genauere Angaben zu den Schadstoffen und forderten, in die Diskussion um die Zukunft der Kita einbezogen zu werden. Sacha Bochenek vom Elternbeirat: „Bei der Lösung müssen die Kinder an erster Stelle stehen.“

Bürgermeister Johannes Henne sagte zu, die Eltern an der Debatte über die mittel- und langfristige Planung zu beteiligen. Der aktuelle Anlass der Sitzung sei jedoch der Zustandsbericht zum Gebäude. Ortsbaumeisterin Andrea Kneißl stellte diesen vor. Darin verwies sie auf einen Rückstau bei der Instandsetzung und vor allem auf Schadstoffe. „Aufgrund des Baujahres sind Baumaterialien verbaut worden, die mit Schadstoffen belastet sind. Nach dem heutigen Kenntnisstand und unter Zugrundelegung der Technischen Regeln für Gefahrstoffe sind diese Materialien auszubauen und zu entsorgen“, sagte Kneißl. Auf Nachfrage konkretisierte sie, dass sie Proben in ein Labor geschickt habe: „Es ist nicht zu verantworten, dass die Kinder noch ein Kindergartenjahr dort verbringen.“ Das Sanieren im laufenden Betrieb sei nicht möglich, eine wirtschaftliche Generalsanierung des Gebäudes halte sie für kaum leistbar.

Um Kinder und Erzieherinnen nicht zu gefährden, hat der stellvertretende Hauptamtsleiter Julian Brandstetter ab Herbst ein Ausweichquartier im Kinderhaus Schulstraße in Aussicht gestellt. Die Gruppe sechs stehe leer und könne für die Bedürfnisse von Kindergartenkindern hergerichtet werden.

„Es geht um die Sicherheit und die Gesundheit der Kinder, alles andere steht heute nicht zur Debatte“, sagte Jürgen Eberle von den Freien Wählern. Stefan Siebenhaller (CDU) stimmte zu: „Es bleibt uns nichts anderes übrig, als jetzt zu handeln.“ Auch Sonja Heß (Grüne) sagte: „Es ist ein Top-Kindergarten, aber nach dem, was wir gehört haben, können wir nur für den Umzug sein.“ Ulrike Seitz (Grüne) gab zu bedenken: „Ich habe Angst, dass der Kindergarten Kippenhausen sang- und klanglos verschwindet, wenn der Umzug erst einmal vollzogen ist.“

Der Ortschaftsrat empfahl dem Gemeinderat mehrheitlich, den Umzug zu beschließen. Über die Zukunft des Kindergartengebäudes und den Standort werden Räte und Verwaltung in den nächsten Wochen beraten. „Wir haben die Aufgabe, ein bedarfsgerechtes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen vorzuhalten“, sagte Hauptamtsleiter Michael Haase. Ohne den Kindergarten Kippenhausen sei die bisher gute Versorgung „auf Kante genäht.“ Bürgermeister Henne wies mit Blick auf den Haushalt auf die Mehrkosten eines eingruppigen Kindergartens hin. „Immenstaad und Kippenhausen sind so zusammengewachsen, dass wir auch das Thema Kinderbetreuung ganzheitlich angehen können.“