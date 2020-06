Kaum hatten die Lindemanns ihr neues Haus in Kippenhausen bezogen, haben die Schwalben angefangen, ihre Nester an die Dachtraufe zu kleben. Der Grund: Die Lindemanns hatten den Garten mit Lehm und Sand auffüllen lassen, ideales Baumaterial für die wendigen Zugvögel.

Das war 1979. Mittlerweile haben ungezählte Schwalbenpaare am Haus genistet und die Lindemanns, die sich seit vielen Jahren beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) engagieren, freuen sich jedes Jahr wieder über ihre Gäste aus dem Süden.

Eierschalen geben Aufschluss über Anzahl der Jungen

Aktuell werden 20 der 28 Schwalbennester genutzt und es sind schon 14 Jungschwalben geschlüpft. „Wir sammeln die Eierschalen, dann wissen wir, wie viel Junge da sind“, erklärt Monique Forest-Lindemann. Klaus Lindemann dokumentiert die Population seit Jahren. 2018 waren es 63 Vögel.

Die Ortsgruppenvorsitzende des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu), Christine Kaptein, sagt: „Viele haben kein Verständnis für Schwalbennester an weißen Wänden, deshalb sagt der Nabu, so viel Engagement muss einfach honoriert werden.“ Sie hat am Montag die Urkunde und eine Plakette für das „Schwalbenfreundliche Haus“ überreicht.

Schwalbennester nicht überall gern gesehen

So habe auch der Maler, der vor Jahren die Fassade streichen sollte, wenig Verständnis gehabt, erzählt Klaus Lindemann. Er habe sich geweigert, um die Nester herum zu streichen. Lindemann musste die Nester absägen. Dann baute er sie nach und hängte sie abgesetzt auf. Seither sieht man keinen Vogelkot mehr an der Wand, denn der fällt auf eine Folie am Boden, die einfach mit Wasser abgespritzt wird.

Lindemanns können auf jahrelange Erfahrung zurückgreifen

Aus Mangel an Nistmöglichkeiten gibt es in der Region immer weniger Schwalben, dabei gelten die Vögel als Glücksboten. Lindemanns halten jedes Jahr im April Ausschau nach ihnen. Sie wissen, wie man die Nester anbringen muss, damit sie auch angenommen werden. Und sie wissen, wie man die gefiederten Glücksbringer vor Katzen schützt. Schwalbenfreundliche Hausbesitzer können bei der BUND-Ortsgruppe Immenstaad und unter www.nabu.de mehr erfahren.