Wenn Bürgermeister Johannes Henne am Freitagabend, 26. August das 44. Immenstaader Weinfest eröffnet, wird unter anderem die Badische Weinkönigin Jessica Himmelsbach aus dem Marktgräflerland an seiner Seite sein. „Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir endlich wieder Weinfest feiern können“, sagt Franziska Bergmüller, die Organisatorin und stellvertretende Leiterin der Touristinformation. Dass die Badische Weinkönigin und nicht die Bodensee-Weinkönigin dabei sein wird, liegt daran, dass es Letztere noch gar nicht gibt, weil noch keine Wahl stattgefunden hat.

Zur Unterhaltung spielt auf dem Rathausplatz ab 18.30 Uhr der Musikverein Immenstaad auf. „Wir sind sehr froh, dass wieder alle Vereine dabei sind“, sagt Franziska Bergmüller. Ohne Vereine würde es dieses Fest ihr zufolge überhaupt nicht geben. Die Vereine bewirten aus den neuen, sturmfesten Hütten heraus, die vom Bauhof rings um den Festplatz aufgebaut wurden.

In Immenstaad lebende Ukrainerinnen bereiten Bliny und Zrazy zu

Es werden vom Zander mit selbst gemachten Kartoffelsalat, über Schnitzel, Wurst und Fleischküchle, bis zu hin zu heißen Seelen, Camembert, Fischwecken, Rettich und Speckbrot allerlei Speisen angeboten. Am Stand von Familientreff und Ukrainehilfe werden Bliny und Zrazy – gefüllte Pfannkuchen und gefülltes Kartoffelgebäck – angeboten, die von den in Immenstaad lebenden Ukrainerinnen gemacht wurden. Der Erlös soll in der Ukraine helfen. „Das ist gelebte Integration“, freut sich Bürgermeister Johannes Henne.

Im Mittelpunkt steht aber natürlich wie immer der Wein. Wein vom Weingut Röhrenbach, vom Reblandhof Siebenhaller und vom Winzerverein Hagnau wird Weingläsern ausgeschenkt, die mit dem Motiv von Schloss Hersberg verziert sind. Sie kosten drei Euro und dienen als Eintrittskarte zum Fest. Auch Samstagabend geht das Weinfest ab 18 Uhr weiter, dann wird die Tanzband „FirstClass“ für musikalische Unterhaltung sorgen.