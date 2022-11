Angelika Höcherl will lieber draußen bleiben. Es ist ein trüber Novembermorgen, nicht gerade einladend, den Kaffee in der Kälte zu trinken. „Ich meide Innenräume, wo es nur geht“, sagt sie und zeigt ein Bild auf ihrem Handy. Die Enkelin, drei Jahre alt, mit strahlendem Lächeln und lichtem Haar, die sie seit Monaten nicht mehr in die Arme schließen kann. „Ich treffe meine Tochter und Enkeltochter nur noch mit Maske und Abstand“, erklärt die Immenstaaderin. „Wir dürfen die Kleine doch nicht zusätzlich gefährden.“

Am Seehasensonntag der Schock

Die Gefahr – die sitzt Familie Höcherl seit Juli im Nacken. Es war der Seehasenfestsonntag, an dem die Enkelin von einer Biene gestochen wurde. In diesem Text wird der Name der Enkelin nicht erwähnt, weil ihre Mutter, die mit dem Kind im Bodenseekreis lebt, Sorge hat, den letzten Funken Normalität im Leben zu verlieren. „Meine Tochter fuhr mit der Kleinen in die Häfler Notaufnahme, der Arm schwoll an“, erinnert sich Angelika Höcherl. Der Dreijährigen sei Blut abgenommen worden, eine Routineuntersuchung. Dann der Schock: Verdacht auf akute lymphatische Leukämie. ALL. Die häufigste Krebserkrankung bei Kindern. Unbehandelt verläuft sie tödlich.

Was ist ALL? Die akute lymphatische Leukämie (ALL) ist eine Form von Blutkrebs, also eine bösartige Erkrankung blutbildender Zellen. Ihren Ausgang nimmt sie von unreifen Vorstufen der Lymphozyten nimmt. Die ALL ist die häufigste Form der Leukämie im Kindesalter, bei Erwachsenen tritt sie eher selten auf. Mehr Infos: https://www.kompetenznetz-leukaemie.de/ Woran erkennt man ALL? Leukämie ist leider eine besonders tückische Erkrankung, da sie zunächst gar keine Symptome verursacht. Es gibt keine Knoten oder ähnliches, die Kinder spüren lange nichts. Allerdings werden sie bei fortschreitender Krankheit oft blass, bekommen schnell blaue Flecken, weil die Blutgerinnung nicht richtig funktioniert. Sie werden häufig krank, weil wenig gesunde Abwehrzellen vorhanden sind. Wie behandelt man ALL? Die Kinder kommen in ein sehr komplexes, etwa zweijähriges Behandlungsschema, teilweise ambulant, teilweise stationär. Hauptbestandteil ist eine Chemotherapie, die die Tumorzellen vernichten soll. Inzwischen kann die ALL bei etwa 70 Prozent der Kinder dauerhaft besiegt werden.

In der Kinderonkologie Ulm habe sich der Verdacht kurz darauf bestätigt, so Höcherl. Es folgen Knochenmarkentnahme, Operation für den Port, Chemotherapie. Seit Juli fährt Höcherls Tochter fünf Mal pro Woche mit dem Kind in die Ulmer Kinderonkologie. Morgens hin, mittags nach Hause. Zwei Jahre dauere die Behandlung von ALL in der Regel, so Höcherl. „Warum sie? Warum nicht ich? Das frage ich mich seither jeden Tag“, sagt Angelika Höcherl und nimmt einen Schluck Milchkaffee. Fragen, für die es keine Antwort gibt.

Große Belastung für Großeltern

„Für Großeltern bedeutet die Krebserkrankung eines Enkelkindes eine ganz besondere Belastung: Das Leben eines Menschen, der jünger ist als sie selbst und sein ganzes Leben noch vor sich hat, ist bedroht und damit auch die Weitergabe des Lebens an sich“, schreiben Barbara Grießmeier und Iris Lein-Köhler im Großeltern-Wegweiser der Gesellschaft für Pädiatrische Onkologie und Hämatologie (GPOH). Für viele Großeltern sei die Vorstellung, dass ihr geliebtes Enkelkind schwer krank ist und leidet, vielleicht sogar vor ihnen sterben muss, sehr beängstigend und oft nur schwer zu ertragen. „Ich würde mein Leben für meine Enkelin geben“, sagt Angelika Höcherl.

„Ich bin eine Oma, die ihr Enkelkind über alles liebt“: So beginnen die Flyer von Angelika Höcherl aus Immenstaad. | Bild: Sabine Wienrich

Es waren die Hilflosigkeit und Ohnmacht, die die 53-Jährige schließlich auf eine Idee brachten. „Meine Tochter kann nicht mehr arbeiten, seitdem die Kleine so krank ist“, sagt Höcherl. Sie selbst ist Serviceangestellte in einem Hotel, ihr Mann Metzger in Immenstaad. „Meine Tochter muss für jede Taxifahrt nach Ulm einen Anteil von zehn Euro bezahlen, hin und zurück pro Tag 20 Euro, in der Woche 100 Euro“, erzählt sie. Zwar gebe es Pflegegeld, aber das sei knapp. „Ich will, dass sich meine Tochter und Enkelin ein paar Wünsche erfüllen können“, sagt Oma Angelika und zeigt auf ihre Taschen. Sie sind prall gefüllt mit Flyern, die Höcherl seit Monaten zuhause schreibt, druckt und in Geschäften, Bäckereien, Läden, Cafés, Rathäusern in Immenstaad, Friedrichshafen und Markdorf verteilt.

Dort bittet sie um zweierlei: Zum einen sollen sich möglichst viele Menschen bei der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS) registrieren, um Leukämiekranken zu helfen. Zum anderen ruft sie dazu auf, an ein Fundraising-Konto von Gofundme zu spenden. „Rund 5000 Euro sind zusammengekommen, die direkt an meine Tochter gehen“, erklärt Höcherl. Sie nehme sich lediglich einen kleinen Betrag zur Seite, um davon das viele Papier und die Druckerpatronen zu bezahlen.

Ein Brief an das Christkind

Jetzt, kurz vor Weihnachten, hat Angelika Höcherl einen Brief geschrieben. Er ging direkt ans Christkind nach Engelskirchen. „Ich bin nur eine Oma, die sich nichts mehr wünscht, als dass mein Enkelkind wieder gesund wird“, steht darin. Weihnachten wird die Familie nicht zusammen verbringen können, denn noch im November beginnt für die Kleine eine achtwöchige stationäre Behandlung in der Ulmer Kinderonkologie.

„Meine Enkelin weint, wenn sie nur die Krankenhaustüre sieht“, sagt Höcherl. Die Einstiche, die Übelkeit, Kopfschmerzen, Müdigkeit, die Schmerzen während der Chemotherapie: Angelika Höcherl steigen die Tränen in die Augen, wenn sie nur daran denkt. Die Diagnose Blutkrebs beim geliebten Enkelkind – sie bringt auch eine Großmutter an ihre Belastungsgrenzen.