Seit rund 40 Jahren findet der Immenstaader Weihnachtsmarkt statt; mal in der Linzgauhalle, mal auf dem Platz davor und seit einigen Jahren auf dem Rathausplatz. Nur während Corona musste auch diese Tradition Pause machen.

Mit 13 Ständen auf dem Rathausplatz findet der diesjährige Weihnachtsmarkt in Immenstaad statt. Am 11. Dezember ist er von 15 bis 20 Uhr, am 12. Dezember von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Als kleinen Vorgeschmack findet am Vorabend, Freitag, 9. Dezember um 16 Uhr, in Kooperation mit dem Kinomobil Baden-Württemberg ein Familien-Weihnachtskino im Bürgersaal statt. Gezeigt wird “Der Polarexpress”, der DLRG sorgt für Popcorn und alkoholfreie Getränke.

Nach der Coronapause soll beim Weihnachtsmarkt alles wieder beim Alten sein, erklärt Franziska Bergmüller von der Tourist Information Immenstaad, die den Markt federführend organisiert hat. “Ich bin besonders froh, dass wir wieder an 2019 anknüpfen können”, sagt sie. Vereine hätten immer einen wichtigen Part bei dem weihnachtlichen Treiben übernommen und sie sei froh darüber, dass das Engagement und die Motivation nach der langen Zeit noch gegeben seien. Die Immenstaader Jugendfeuerwehr biete etwa Gulaschsuppe an, der Lädinenverein Glühwein. Auch die Ortsgruppe des Roten Kreuzes sei auf dem Markt vertreten. Insgesamt fünf Stände würden von ortsansässigen Vereinen gestemmt, die übrigen würden von Händlern betrieben.

“Es ist immer schön, wenn der Markt nicht nur von gewerblichen Händlern gestaltet wird”, kommentiert sie. Doch auch da gebe es besondere Angebote, über die sie sich freue. Nachhaltigkeit wird dabei großgeschrieben. Die Überlinger Kaffeerösterei “Kabo” werde etwa einen Stand haben. In Kooperation mit dieser sei auch der Immenstaader Dorfkaffee entstanden.

Ein anderer Stand biete ausgefallenen Schmuck an: Er entstehe aus Perlen, die wiederum aus bei Cleanups aufgesammelten Glasscherben herausgeschliffen würden. Obendrein gebe es einen Stand, für dessen Produkte die Immenstaader Betreiberin Stoffreste “upcycle”, also ihnen in neuer Form ein neues Leben gebe. Natürlich würden auch Stände mit klassischerem Kunsthandwerk, Holzsternen und weiteren Weihnachtsartikeln nicht fehlen, verspricht Bergmüller.

Und wem es draußen zu frisch werde, der könne sich wie in den Vorcoronajahren auf Kaffee und Kuchen im Bürgersaal freuen. Am Samstag übernehme die Bewirtung hierbei der Förderverein der Stephan-Brodmann-Schule, am Sonntag der Elternbeirat des Kindergarten Kippenhausen, um Spenden für zwei soziale Projekte zu sammeln. Beide Gruppen haben sich obendrein einen Programmpunkt überlegt. Um 16 Uhr am Samstag führt die Theater AG der Stephan-Brodmann-Schule im Bürgersaal ein Stück auf, um 15.30 Uhr am Folgetag gibt’s im Winzerkeller ein weihnachtliches Kasperletheater.

Doch auch draußen soll es Programm geben: Am Samstag kommt um 17 Uhr der Nikolaus zu Besuch auf den Markt und wird wieder Leckereien für die Kinder dabei haben. Danach wird noch eine Runde Kinderpunsch ausgegeben. Auch in diesem Jahr lädt der Immenstaader Handels- und Gewerbeverein zu diesem Stelldichein als Dankeschön an alle, die den Immenstaader Händlern das Jahr über ihre Treue beweisen, ein.

Das Programm

Samstag, 10. Dezember

16 Uhr: Theater Stephan-Brodmann-Schule im Bürgersaal

17 Uhr: Nikolaus-Besuch vom HGV auf dem Rathausplatz

18.30 Uhr: Bodensee-Alphorntrio auf dem Rathausplatz

Sonntag, 11. Dezember

15 Uhr: Hersberger Weisenbläser auf dem Rathausplatz

15.30 Uhr: Kasperle Theater im Winzerkeller

16 Uhr: Turnvorführung im Bürgersaal

Ca. 16.30 Uhr: Feuershow

17.30 Uhr: Musik von „Blechlos“ auf dem Rathausplatz