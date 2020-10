Muskelspannung, Atmung, Herzschlag, Blutdruck, Körpertemperatur, Hormone, Stoffwechsel: All das ist von der Qualität unseres Schlafs abhängig. Schlafen wir unruhig und angespannt, dann hat dies direkte Auswirkungen auf unser Wohlbefinden und langfristig auch auf unsere Gesundheit.

Obwohl gesunder Schlaf so wichtig für uns ist, geben in einer Umfrage des Portals Statista 44 Prozent aller Befragten zwischen 18 und mehr als 50 Jahren an, dass sie sich morgens regelmäßig unausgeschlafen fühlen. Warum ist das so?

Gesunder Schlaf ist

kein Zufall

Soll der Körper zur Ruhe kommen, sind starke Signale wichtig. Eine ruhige Umgebung, Dunkelheit und frische Luft machen dem Körper klar: Jetzt kann er loslassen, sich entspannen und alle Funktionen herunterfahren.

Doch um tatsächlich in einen erholsamen Tiefschlaf zu finden, muss sich der Körper auch fallenlasen können und eine Position finden, die ihn in seinen natürlichen Schlafbedürfnissen vollkommen unterstützt. Mit ihrer enorm hohen Punktelastizität und ihrer extremen Flexibilität sorgen die Schlafsysteme von Relax dafür, dass der Körper schnell loslassen kann und in seine nächtliche Tieferholungsphase findet.

Dabei passen sich die einzelnen Elemente nicht nur flexibel an die unterschiedlichen Druckpunkte sowohl von Seiten- als auch von Bauchschläfer sanft an, sondern tragen dank der Verwendung von Naturmaterialien wie Kautschuk, Latex und Holz, auch zu einem natürlichen, hygienischen und gesunden Schlaf bei.

Seit mehr als zehn Jahren ist Firmeninhaber Heinz Plocher kompetenter Ansprechpartner rund um das Thema gesunder Schlaf.

Persönliche Schlafberatung mit System

Ob Seiten-, Rücken- oder Bauchschläfer, in der Ausstellung „Wohnkultur erleben“ in der Hauptstraße 34 in Immenstaad bietet er die Gelegenheit, die fein aufeinander abgestimmten Bettsysteme der Firma Relax einmal selbst auszuprobieren. In der Zeit vom 14. bis 24. Oktober läuft zudem eine Aktion mit 150-Euro-Gutscheinen, die beim Kauf eines Bettsystem mit Matratze und Auflage eingelöst werden können.

Zertifizierter Schlafberater

und Relax-Qualitätspartner

Dabei steht Heinz Plocher als zertifizierter Schlafberater und Relax-Qualitätspartner nicht nur mit wertvollen Tipps zur Seite, sondern berät seine Kunden auch ganz individuell. „Dank regelmäßiger Fortbildungen und Schulungen sind wir stets up to date, wenn es um neue Wege in den gesunden Schlaf geht“, sagt der Firmeninhaber. Aber überzeugen Sie sich selbst und sagen Sie Rückenschmerzen, Einschlafproblemen und Verspannungen endlich “goodbye“.