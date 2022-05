Bei „Helmut`s Haarstudio” in Immenstaad hat die Coronapandemie Veränderungen beschleunigt. Manuel Bosch, Sohn des Gründers des Friseursalons an der Hauptstraße, hat den Betrieb bereits Anfang 2022 übernommen. Seine Friseurausbildung hat er nach einer kaufmännischen Ausbildung gemacht, bis 2020 nach mehreren Stationen bei renommierten Friseuren in Stuttgart, Konstanz und München gearbeitet. Der Seniorchef möchte noch nicht ganz in den verdienten Ruhestand. „Ich arbeite ja noch ein bisschen mit!”, betont Helmut Bosch und schmunzelt. Dass der Friseursalon, den er 1980 aufgebaut hat, einmal innerhalb der Familie weitergeführt wird, hätte er nicht erwartet: „Spätestens, als Manuel die Lehre zum Speditionskaufmann begonnen hat, dachte ich: Das wird nichts.” Allerdings, das betont er und sein Sohn bestätigt es, habe er auch nie forciert, dass der Salon innerhalb der Familie weitergeführt werde. „Wir sind kein typischer Traditionsbetrieb und auch keine Traditionsfamilie”, erklärt er und lacht. Er selbst sei auf einer Landwirtschaft aufgewachsen, die Wahl der Friseurausbildung habe zuhause für ordentlich Irritation gesorgt. „Damals sind alle in die Industrie gegangen”, schildert er. Auch er selbst habe dort Probearbeiten müssen, sich extra nicht „allzu gut angestellt” und dennoch sei dann ein Arbeitsangebot an ihn gefolgt. „Das war gar nicht so einfach, meinen Plan als 15-Jähriger durchzusetzen”, schildert er. In seiner Berufsschulklasse habe er allein unter jungen Frauen gelernt, anfangs sei noch ein zweiter Mann dabei gewesen, der habe aber nach einem halben Jahr aufgegeben. Zehn Mitarbeiter Jetzt, 42 Jahre später, gehört zum Friseursalon auch ein Kosmetikbereich und das Team umfasst zehn Mitarbeiter. Umso mehr freut es die Eltern, dass ihr Sohn das Geschäft nun übernimmt. „Es ist sonst gar nicht so einfach, eine gute Übernahmeregelung zu finden”, erklärt Helmut Bosch. Und wenn man einen Salon vermiete, gebe es ebenfalls gewisse Risiken: „Das war wirklich eine schöne Überraschung, dass es nun doch so weitergeht.” Das Angebot ist durch die Pandemie zwar weiterhin von Seiten der Berufsgenossenschaft insofern eingeschränkt, als dass eine bestimmter Abstand pro Kunde einzuhalten ist, dafür wird im Salon seit dem Ende des 1. Lockdowns mit erweiterten Öffnungszeiten geschminkt, gesteckt, gestylt und geschnitten. Bereits um 7 Uhr morgens können Termine vereinbart werden und bis abends um 20 Uhr ist der Laden geöffnet. „Wahrscheinlich behalten wir das auch bei”, erklärt Manuel Bosch. Auf die Idee gekommen, die Öffnungszeiten so zu erweitern, wären sie allerdings ohne die Pandemie nicht gekommen. „Insofern hatte sie auch ihr Gutes”, ergänzt Helmut Bosch.

Vom Ein-Mann-Betrieb zum erfolgreichen Bauunternehmen

Im Immenstaader Gewerbegebiet gibt es in diesem Sommer ein rundes Jubiläum zu feiern und zwar ganz genau am 1. Juni. Zehn Jahre ist es nun nämlich her, dass Markus Engelen sein eigenes Bauunternehmen gegründet hat. Damals hat er seinen Betrieb in Immenstaad als Ein-Mann-Unternehmen angefangen. Engelen ist gelernter Maurer- und Betonbauermeister. „Damals habe ich gerade meinen Meister gehabt, mich dann selbstständig gemacht und kleinere Arbeiten am Bau angeboten“, schildert er. Pflasterarbeiten seien das beispielsweise gewesen. Über die Jahre ist die kleine Firma dann kontinuierlich gewachsen, die Mitarbeiterstärke hat sich bis heute gar verfünffacht. Heute beschäftigt Engelen vier Mitarbeiter: darunter einen Maurermeister, einen Maurer und zwei Bauhelfer. „Mit der Mitarbeiterzahl ist auch das Angebot größer und vielfältiger geworden”, schildert er. Bauprojekte bis zur Größe eines Zwei-Familien-Hauses seien ihr Angebot; mal sei das auch ein Anbau oder eine Garage. Sie machten Neubauten, Umbauten und Anbauten. Dabei fange ihre Arbeit bereits mit Tiefbau unter der Erde an. „Wir machen an Bauarbeiten alles, angefangen mit den Erdarbeiten, bis dann der Rohbau steht”, erklärt Engelen. Auch Abbruch-, Kran- und Transportarbeiten gehörten inzwischen zum Angebot. Auch sein Spezialgebiet sei mit Natursteinmauern und Pflasterarbeiten weiterhin vertreten. Dabei kommen die meisten seiner Kunden direkt aus der knapp 7000 Einwohner umfassenden Gemeinde Immenstaad. Relativ am Anfang, also vor bald zehn Jahren, sei ein Kunde aus Bad Wurzach zu ihm gekommen. „Ich glaube, das war bis heute der Auftrag, der am weitesten weg war”, erinnert er sich. Ob er je überlegt hat, in eine größere Stadt zu gehen? Er schüttelt den Kopf: „Ich bin Immenstaader. Hier kannte ich schon jedes Haus, bevor ich mein Unternehmen gegründet habe.” An einigen Hausbauten ist er inzwischen selbst beteiligt gewesen. Wie viele das pro Jahr seien, sei ganz unterschiedlich; insgesamt seien es so viele Bauprojekte gewesen, dass er sie nicht mehr so einfach zählen könne. Mit seinem Karriereweg und dem fünf-Mann-Betrieb ist er jedenfalls rundum zufrieden: „Mein Beruf ist sehr vielseitig, das macht ihn für mich aus.”

Wer gut schläft, hat mehr vom Leben