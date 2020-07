„Anfangs dachten wir, die 1000 Euro erreichen wir nie“, erinnert sich Yvonne Herrmann gemeinsam mit Nina Schobloch und Carmen Incekara vom Immenstaader Förderverein für Spielplätze. 2774 Euro sind inzwischen zusammengekommen; bald dreimal so viel wie das erwartete Maximum.

Stoffmasken gegen Spenden: Aktion läuft weiterhin

2774 Euro: Das ist in etwa so viel, wie zusammengenommen beim Weinfest und während der italienischen Nacht zusammenkommen oder zweimal das Spendenaufkommen beim Stand auf dem Weihnachtsmarkt. Das hat Kassiererin Yvonne Herrmann errechnet. Stoffmasken in bunten Farben und Mustern mit und ohne Nasenbügel für Brillenträger gab der Verein gegen Spenden ab; die Aktion läuft weiterhin.

Immenstaad Bunte Alltagsmasken bringen Spenden für Immenstaads Spielplätze ein Das könnte Sie auch interessieren

„Ich habe auch Masken ins Lehrerzimmer mitgenommen. Da wurden auch noch einige mitgenommen“, ergänzt Nina Schobloch, die am Graf-Zeppelin-Gymnasium in Friedrichshafen unterrichtet. Fast ein bisschen sprachlos wirken die drei Frauen, die zum Termin auf den Spielplatz neben der Stephan-Brodmann-Schule eingeladen haben, angesichts der überraschend großen, positiven Resonanz.

Teil des Geldes fließt in neue Rutsche

Auf dem Spielplatz wird ein kleiner Teil des Spendenaufkommens sichtbar: 1000 Euro sind anteilig in die Rutsche geflossen. „Das ist nur ein kleiner Anteil“, kommentiert Schobloch. Die Rutsche koste mindestens das Sechsfache.

Traum von einem großen, zentralen Spielplatz

Weitere 500 Euro hat der Verein an die Gemeinde für die Balancierpiste auf dem Kippenhausener Spielplatz an der Kirche überwiesen. Wieso sie nicht mehr Geld weitergeleitet haben? „Wir hoffen noch auf einen großen zentralen Spielplatz, den wir mitfinanzieren können.“

Die Mehrheit von Immenstaads 20 Sport- und Spielanlagen liege nämlich wenig zentral oder biete nicht für alle Altersgruppen von Kindern gleichermaßen Spielmöglichkeiten. Die Spielmöglichkeiten in der Nähe des Strandbades seien außerhalb der Saison nur teilweise zugänglich.

Bürgermeister sieht Gemeinde gut aufgestellt

Bürgermeister Johannes Henne betont: „Selbstverständlich sind wir vonseiten der Gemeinde stets damit beschäftigt, unsere insgesamt über 20 Sport- und Spielanlagen zu pflegen, aufzuwerten und weiterzuentwickeln. Man kann sagen, dass wir hier in Immenstaad als familienfreundliche Kommune bereits einen sehr hohen Standard fahren.“

Lob für Einsatz des Fördervereins

Über die Spende des Vereins zeigt er sich erfreut und dankbar: „Der Förderverein besitzt eine wichtige Unterstützungsfunktion für die Gemeinde bei der Aufwertung der Spielplätze im Ort. Darüber freuen wir uns sehr.“