Bei einer Verwaltungsgebietsreform zu Beginn der 70er Jahre sollten kleinere Gemeinden zu größeren zusammengefasst werden. Damals waren 5000 Einwohner die Marke für Eigenständigkeit. Davon war Immenstaad mit 2800 Bürgern weit entfernt, wollte sich aber keinesfalls von Friedrichshafen, Markdorf oder Meersburg einverleiben lassen.

Max Frank, 34 Jahre Ortsvorsteher in Kippenhausen, erinnert sich noch heute daran, was sich vor 50 Jahren, nach der Abstimmung in Kippenhausen zugetragen hat. | Bild: Andrea Fritz

Mit einer Flugblattaktion kämpften daher die Immenstaader damals um ihre Unabhängigkeit. Ein erster Schritt in Richtung 5000 Einwohner war eine Vereinbarung mit der Gemeinde Salem, in deren Zuge der Kirchberg eingemeindet wurde. Somit wuchs die Gemeinde Immenstaad um 19 Einwohner. Dann haben sich Heinz Finkbeiner, Bürgermeister von Immenstaad, und sein Amtskollege Wilhelm Röhrenbach, Bürgermeister von Kippenhausen, in Verhandlungen begeben. Es folgte eine Bürgeranhörung in Kippenhausen, bei der 140 der damals 371 Einwohner für eine Eingemeindung gestimmt haben – und nur 15 dagegen.

Denkwürdige Rede mit Zylinder

Ortsvorsteher Max Frank, der später das Amt des „Kippenhuser“ Ortsvorstehers von Wilhelm Röhrenbach übernommen hat, erinnerte bei einer Jubiläumsfeier am Freitagabend im Immenstaader Bürgersaal an jenen denkwürdigen Sonntag. „Es gab ein großes Narrentreffen in Hagnau“, sagte er. Nach der Abstimmung habe Bürgermeister Röhrenbach im Frack und mit Zylinder eine Rede gehalten und alle Dorfbewohner auf Kosten der Gemeinde ins Gasthaus Montfort und ins Café Hubertus eingeladen. Die Eingemeindung wurde am 1. Februar 1972 wirksam.

Der Männerchor Immenstaad hat die Feier im Rathaus Immenstaad mit schwungvollen Liedern zum Mitsingen begleitet. | Bild: Andrea Fritz

Es wurde vertraglich vereinbart, dass der Ortschaftsrat weiter über die Jagdverpachtung und über den An- und Verkauf von Zuchttieren für den Ortsteil Kippenhausen entscheiden könne. Ortsvorsteher Martin Frank erinnerte daran, dass man in Immenstaad auch Kluftern und Hagnau gerne eingemeindet hätte. Aber das Schulamt habe dazu beigetragen, dass Hagnau Meersburg zugeordnet wurde. Der Kippenhauser Ortschaftsrat Martin Gomeringer hat die Entwicklung im Dorf musikalisch verpackt und Pascal Bochenek, Vorsitzender der Katzenzunft sprach für die Vereine und machte „seinem“ Dorf, das für die Dorfgestaltung schon viele Gold- und Silbermedaillen bei Wettbewerben gewonnen hat, eine Liebeserklärung.

Feuerwehr, Kirchengemeinden und Vereine sind zusammengewachsen. Die Eingemeindung, so war man sich beim Festakt einig, sei ein Erfolgsmodell. Aber es gab auch kritische Stimmen. Neubürgerin Ulrike Seitz bemängelte, dass in den Neubaugebieten Parallelwelten entstanden seien. „Bei uns kommt die Identität nicht wirklich an. Ein Dorfgemeinschaftshaus könnte den Austausch fördern“, sagte sie.

Im Austausch miteinander: Nach dem eigentlichen Festakt zum Eingemeindungsjubiläum ging es im Rathaus gesellig weiter. | Bild: Andrea Fritz

Im Bebauungsplan Brühl wurde der Standort für ein Dorfgemeinschaftshaus bereits 1977 ausgewiesen, wie Ortsvorsteher Martin Frank weiß. „Ob mit oder ohne Dorfgemeinschaftshaus, ob im Verein, im Ortschaftsrat oder auf der Straße, jeder kann einen Beitrag dazu leisten, dass unsere Gemeinschaft in der Gesamtgemeinde gut bleibt und noch besser wird“, sagte Bürgermeister Johannes Henne.