Fabio Kopf kann auch Hund. Auf allen Vieren steht er auf einer Bühne in Berlin, kratzt sich, bellt und heult. Er sabbert mit heraushängender Zunge und hechelt seiner Herrin hinterher, die ihn singend über die Tanzfläche schleift. Und am Ende gibt‘s noch nicht mal ein Leckerli! Ja, das Leben als Hund ist hart – und als Musicaldarsteller noch viel mehr.

Wir haben Fabio Kopf aus Immenstaad in den vergangenen Jahren begleitet: als er 2018 als 16-Jähriger im Bundesfinale von „Jugend musiziert“ im Fach Musical die volle Punktzahl einfährt; als er drei Jahre später die Endrunde des Bundeswettbewerbs Gesang erreicht; als er das Finale schließlich auch gewinnt.

Abschluss an der Universität der Künste naht

Nun hat der 21-Jährige sein drittes Jahr an der Berliner Universität der Künste absolviert, der Abschluss naht. Und wir wollen wissen: Wie hat sich das Ausnahmetalent entwickelt? Wohin führt sein Weg? Und was macht er bitteschön als Hund auf einer Bühne? Die Reise mit ihm führt nach Berlin und Immenstaad – sogar bis nach New York.

Bodensee Von Laschet bis Campino: Warum so viele Promis im Sommer nach Hagnau kommen Das könnte Sie auch interessieren

Einer von fünf, der fürs Studium ausgewählt wurde

Vor drei Jahren beginnt Fabio Kopf sein Musicalstudium in Berlin. „Der Studiengang ist beliebt, nach den Aufnahmeprüfungen wurden in unserem Jahrgang nur fünf Studierende ausgewählt“, sagt er. Fabio Kopf ist einer von ihnen. Fünf Mal pro Woche hat er Training, Vorlesungen, Proben. Morgens Tanzen: Ballett, Jazz, verschiedenste Stile. Mittags Klavier, Gesang, Musiktheorie. Abends Schauspiel. Tag für Tag, Woche für Woche. Blasenpflaster, Halstabletten, Muskelkater. Müdigkeit und Euphorie.

Der Werdegang von Fabio Kopf Fabio Kopf, 21, wuchs in Immenstaad auf. Er besuchte die Bodensee-Schule St. Martin in Friedrichshafen, im Anschluss das Droste-Hülshoff-Gymnasium in Meersburg, das er 2020 mit dem Musikabitur abschloss. Während der Schulzeit besuchte er sechs Jahre lang die Musicalschule in Überlingen, lernte als Kind Geige, brachte sich selbst Klavier bei. Nach dem Abitur begann er ein Musicalstudium an der Berliner Universität der Künste.

Fabio Kopf (Zweiter von links) ist einer von acht Protagonisten in dem Musical, das derzeit in der Neuköllner Oper aufgeführt wird. | Bild: Thomas Koy

Frust und Glück manchmal nur Sekunden auseinander

„Denn natürlich gibt es sie, die frustrierenden Momente, ebenso wie die glückseligen“, wie Fabio Kopf sagt. Manchmal liegen sie nur ein paar Sekunden auseinander. Da ist zum Beispiel der erste Sprechunterricht, in den Fabio Kopf mit der Überzeugung hineingeht, hochdeutschfähig schwätzen zu können – um keinen Satz später vom Coach klargemacht zu bekommen, dass sein schwäbischer Einschlag unüberhörbar sei. Der junge Süddeutsche wird in der Bundeshauptstadt auf Hochdeutsch gestimmt.

Fabio Kopf. | Bild: Fabiano Bernardi

„Auch beim Stepptanz habe ich Tal und Berg in nur einer Stunde erlebt“, erzählt Fabio Kopf. So richtig Lust hat er anfangs nicht aufs Steppen. Aber dann packt es ihn direkt bei der ersten Probe: das Klackern der Sohlen, das Improvisieren auf dem Parkett. Vor allem: der Ehrgeiz.

„Er kriegt etwas hingeschmissen und macht Kunst daraus.“ Anna-Sophia Weidinger, eine Kommilitonin, über Fabio Kopf

Fabio, sagt seine Kommilitonin Anna-Sophia Weidinger, sei sowieso schon überdurchschnittlich talentiert: „Er kriegt etwas hingeschmissen und macht Kunst daraus.“ Er habe eine schnelle Auffassung, sei höchstmusikalisch, wahnsinnig kreativ. „Zudem ist er diszipliniert“, sagt die 25-Jährige: „Und sehr ehrgeizig.“

Stundenlang Stepptanz in den Weinbergen

Für ein Beispiel reisen wir einen Sommer zurück, hinunter in den Süden, in die Weinberge rund um Immenstaad. Während die Freunde von Fabio Kopf an einem Hochsommertag am Bodensee abhängen, nimmt er sich ein Holzbrett, stiefelt in die Weinberge, legt das Brett zwischen die Reihen, zieht sich Steppschuhe über die Füße, Kopfhörer über die Ohren. Musik ab – und so steppt er stundenlang vor sich hin. Übt und übt, bis er besser wird. Weil er besser werden will.

„Bis keiner weint“ Probenfotos für Neuköllner Oper, Pressebilder für Veröffentlichungen, Nutzungsrechte bei Neuköllner Oper Berlin.Aufführung des Musicals „Bis keiner weint“ in Berlin mit Fabio Kopf (rechts) aus Immenstaad. | Bild: Thomas Koy

Zurück nach Berlin, hinein in die Neuköllner Oper, wo 200 Zuschauer zur Bühne blicken und den bellenden Fabio bestaunen. Er habe am Bodensee mit einem Cavalier King Charles Spaniel zusammengelebt und dessen Mimik übernommen, wird er später augenzwinkernd erzählen. Den Hund kann er. Auch den charmanten Prinzen. Ebenso den gefallenen Star. Problemlos füllt er die verschiedensten Charaktere aus, die er im Stück „Bis keiner weint“ spielt.

Modernes Märchen als Abschlussstück des Jahrgangs

Das moderne Märchen ist so etwas wie das Abschlussstück seines Jahrgangs, von den Protagonisten über acht Monate mitentwickelt und einstudiert und nun über fünf Wochen aufgeführt. Es wirft die Frage auf, wie politisch korrekt Kunst heute sein muss, wo die Grenzen von Humor verlaufen, ob Wokeness Überzeugung ist oder eine Modeerscheinung – oder für die Figuren im Stück gar ein nützliches Mittel, um die Karriereleiter emporzuklettern. Die Performance der fünf Studierenden um Fabio Kopf ist grandios und überzeugend.

Den Traum von New York will er sich erfüllen

Im letzten Jahr an der Hochschule will Fabio Kopf seine Fähigkeiten vertiefen, bevor er im Anschluss einer Künstleragentur beitritt, die bei Vermittlungen hilft. Und dann? „New York ist noch so ein Traum, den ich mir erfüllen will“, sagt er. Einmal Broadway-Luft schnuppern, die Stars seines Fachs bestaunen, vielleicht Tanzstunden nehmen. Aber erst mal auf dem Boden bleiben. Heißt: weiter hart trainieren und üben. Tag für Tag, Woche für Woche. „Weil man niemals fertig ist mit seiner Entwicklung.“ Weil das Leben als Musicaldarsteller eben ein Knochenjob ist. Bei dem man, nachdem man angebissen hat, sich weiter durchbeißen muss. Und wenn man dafür manchmal einen Hund spielen muss.