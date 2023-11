Fast 5000 Bilder wurden zum Fotowettbewerb 2023 im Rahmen des Festivals Wunderwelten eingereicht: Mit ihrem Bild „Herbstmorgen mit Vogelzug“ gewann Judith Kuhn aus Immenstaad die Kategorie „Schönheit vor der Haustür“. Ihr Bild war zusammen mit 29 weiteren ausgezeichneten Bildern in einer Ausstellung bei den Wunderwelten in Friedrichshafen zu sehen. Wer ist die Frau, die für ihren Wettbewerbsbeitrag am Pfrunger-Burgweiler Ried bei Ostrach Vögel fotografierte?

Mit dieser Aufnahme von Vögeln im Pfrunger-Burgweiler Ried gewann Judith Kuhn eine der drei Kategorien beim Fotowettbewerb im Rahmen des Festivals Wunderwelten in Friedrichshafen. | Bild: Judith Kuhn

Sie war elf oder zwölf Jahre alt, als sie ihre erste Kamera vom Taschengeld kaufte, erinnert sich Judith Kuhn zurück. „Irgendwas muss ich damals schon an der Fotografie gefunden haben; sonst hätte ich das nicht gemacht, auch wenn sie nur 10 Mark gekostet hat.“ Die kleine Kamera nahm sie mit in den Familienurlaub, schoss dort ein paar Bilder, limitiert durch teure Entwicklung und Filmkassetten, mit denen dieser Kameratyp funktionierte. Als sie 17 Jahre alt war, wechselte ihr Vater von Foto zu Video und vermachte ihr daher seinen Fotoapparat: „Das war dann eine richtige Spiegelreflexkamera.“

Nach einer Pause in die Digitalfotografie eingestiegen

Als junge Erwachsene legte Judith Kuhn eine Fotopause ein, um dann wieder einzusteigen; diesmal allerdings digital. „Anfangs hatte mich davon die Auslöseverzögerung abgehalten, aber die gab es irgendwann nicht mehr“, schildert sie. Die ersten Digitalkameras lagen nämlich qualitativ noch weit hinter ihren Vorgängerinnen mit Film zurück.

Mit der digitalen Kamera deutlich schneller gelernt

Judith Kuhn erzählt, dass sie mit der digitalen Kamera deutlich schneller lernen konnte: „Man sieht das Bild sofort auf dem Display; man sieht, wenn es unscharf ist oder falsch belichtet, kann nachjustieren und sich verbessern. Bei Fotos, die erst entwickelt werden mussten, wusste ich doch nach einer Woche nicht mehr genau, was ich gemacht hatte und wo der Fehler liegen könnte.“ Auch seien Serienaufnahmen möglich gewesen, gerade von Tieren: „Das war bei der analogen Fotografie immer schwierig; das Entwickeln und die Filme mussten ja bezahlt werden.“ So sei die Digitalfotografie für sie eine wichtige Entwicklung gewesen.

Über Judith Kuhn Judith Kuhn ist in Sigmaringen geboren und aufgewachsen, seit 2007 lebt sie in Immenstaad. Die studierte Architektin betreibt die Fotografie nicht hauptberuflich; ihre Reisen finanziert sie durch ihr Gehalt. Gern würde sie fürs Reisen und Fotografieren bezahlt werden. Bisher habe sich dahingehend aber noch nichts ergeben, erzählt Judith Kuhn. Sie verkaufe nur immer wieder Einzelbilder und nehme an Fotowettbewerben teil – mit großem Erfolg, wie ein Blick auf ihre Homepage zeigt . Zuletzt wurde sie im Rahmen des Festivals Wunderwelten in Friedrichshafen für ein Bild ausgezeichnet.

Ihre Motive sind Tiere, Natur und Landschaft

Dabei sind ihre Motive da schon dieselben gewesen wie heute: Tiere, Natur, Landschaften und manchmal auch die Kultur eines Landes. Die 49-Jährige schildert: „Ich bin gern in der Natur und arbeite mit dem, was da ist. Ich stelle keine Reflektoren auf, sondern nutze das Licht so, wie es ist. Ich nutze auch fast nie einen Blitz – mit Ausnahme vielleicht beim Karneval in Venedig, da die Augen sonst nur schwarze Löcher hinter den Masken sind.“ Dabei arbeite sie so, dass das Foto bereits fast fertig sei, bevor es an die Nachbearbeitung am Computer gehe: „Ich verbringe selten mehr als zwei bis drei Minuten dabei.“ Nur ganz selten betreibe sie etwas mehr Aufwand, tausche etwa den Himmel aus.

Der Wasserfall Kirkjufellsfoss mit dem Berg Kirkjufell im Hintergrund im Westen ist Islands meistfotografiertes Motiv und entsprechend überlaufen. „Wenngleich einer meiner Lieblingsorte auf der Insel, fotografiere ich hier nur noch frühmorgens, wenn man noch einigermaßen seine Ruhe hat“, sagt Judith Kuhn. | Bild: Judith Kuhn

Mit Vaters Erbe zur ersten großen Fernreise

2014 war das Jahr, das für Judith Kuhn alles veränderte. „Im Januar habe ich mir das Kreuzband gerissen, im Februar starb mein Vater und im August wurde die Segelschule verkauft, bei der ich aktiv war“, schildert sie. Mit einem Teil des Erbes trat sie zum Jahreswechsel auf 2015 ihre erste größere Fernreise an: auf die Malediven. Nach zwei Reisen in die Nationalparks der USA entdeckte sie 2016 schließlich Island, das sie bis heute 14 Mal bereist hat. „Das wurde echt zur Sucht“, sagt sie über Island, „überall auf der Insel gibt es schöne Orte, andere Landschaften und etwas zu entdecken.“

Von Island ist die 49-Jährige fasziniert

Die 49-Jährige erzählt, dass sie ursprünglich lediglich die Nordlichter habe fotografieren wollen; dann sei sie immer und immer wieder gekommen. Jede Jahreszeit habe ihre eigenen Besonderheiten. Für den Sommer, in dem alles voller Touristen sei, habe sie ihren eigenen Weg gefunden: „Da es da rund um die Uhr hell ist, ziehe ich meist um 3 oder 4 Uhr los, wenn Otto Normaltourist schläft.“ Denn der Sommer an sich sei eine tolle Zeit: „Da sind die Papageitaucher da und die Lupinen blühen.“ Im März und September seien die Nordlichter am schönsten zu sehen, im Winter reizte sie die verschneite Landschaft fotografisch; auch eingefrorene Wasserfälle könnten ein schönes Motiv abgeben.

Der Goðafoss ist ein ein sehr bekannter Wasserfall im Norden Islands direkt an der Ringstraße. Im März 2023 verbrachte Judith Kuhn zwei Tage in dieser Region und es hat nahezu ununterbrochen geschneit – bei minus 8°C. „Ich habe noch nie derart feinen Pulverschnee erlebt. In einer kurzen Schneepause entstand dieses Bild“, sagt sie. | Bild: Judith Kuhn

Ob sie je überlegt habe, komplett nach Island oder anderswo ins Ausland zu ziehen? Sie verneint: „Immer wieder reisen ist toll, aber ich habe meine Freunde hier, die ich nicht missen möchte. Meine Basis ist hier.“ Auch gebe es von Immenstaad ausgehend viele lohnenswerte Orte zum Fotografieren; sie fahre auch öfter mal los, um in den frühen Morgenstunden in den Bergen zu sein, oder gehe übers Wochenende nach Südtirol.

Ihr Traum: Fürs Reisen und Fotografieren bezahlt zu werden

Überhaupt versuche sie, trotz ihrer Liebe zu Island auch andere Gegenden zu bereisen; diesen Winter führte sie ihr Weg etwa in die Vereinigten Arabischen Emirate: „Wüstenlandschaft ist auch etwas, das mich fasziniert.“ Begrenzt seien ihre Reisen vor allem durchs Budget. Aktuell bezahle sie diese von ihrem Gehalt, nicht durch die Fotografie: „Es wäre natürlich ein Traum, dass jemand auf mich zukommt und sagt, dass er mich fest einstellt dafür, dass ich um die Welt reise und fotografiere.“