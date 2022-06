Auf halber Strecke verließen sie die Kräfte: Eine 73-Jährige, die am Samstagvormittag auf dem Weg zur Badeplattform des Aquastaad im Bodensee schwimmen wollte, konnte sich nach Polizeiangaben nicht mehr über Wasser halten. Sie schaffte es auch nicht mehr aus eigener Kraft an Land. Der Mann der 73-Jährigen, ein weiterer Badegast und eine Aufsichtsperson des Strandbads brachten die Frau ans Ufer, wo Erste-Hilfe-Maßnahmen vorgenommen wurden, bis Rettungskräfte eintrafen.

Da die Frau kurzzeitig bewusstlos war, wurde auch ein Rettungshubschrauber verständigt, der auf der Wiese des Strandbades landete. Nachdem die 73-Jährige wieder zu sich kam, wurde sie von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Zustand sei inzwischen wieder stabil, so die Polizei am Samstagabend.

Die Wasserschutzpolizei rät, bei den aktuell hohen Lufttemperaturen immer ausreichend zu trinken und langsam ins Wasser zu gehen, um den Kreislauf nicht zusätzlich zu belasten.