Am Wochenende war es wieder soweit: Der Turn- und Sportverein (TuS) Immenstaad veranstaltete bei schönstem Sommerwetter zum 15. Mal die Italienischen Nächte auf dem Schulhof der Stephan-Brodmann-Schule. „Dieses Fest ist einfach einzigartig, das gibt es rund um den Bodensee herum nirgends“, sagt Vorsitzender Clemens Müller zum Erfolg der Veranstaltung. Rund 100 Helfer sorgen an den beiden Abenden für echten italienischen Genuss, denn fast alle Köstlichkeiten werden aus Italien bezogen.

Nikola und Steffen Hoffmann aus Manzell kommen schon seit Jahren gern zu diesem Fest. „Die Stimmung ist hier immer locker und entspannt. Das Ambiente und ein bisschen Urlaubsfeeling mit italienischer Musik, zu der wir tanzen können – und natürlich die leckeren Antipasti – ziehen uns her.“ Das Duo Giovanni und Camilla aus Waldshut sorgten mit bekannten italienischen Songs, wie zum Beispiel von Zucchero oder Gianna Nannini für stimmungsvolle Unterhaltung.

Antipasti, Pizza, Pasta, Dolci und italienische Weine – für jeden Geschmack ist etwas dabei. Clemens Müller lobt dabei auch die günstigen Preise: „Unser Fest ist auch familienfreundlich – mit 30 Euro bekommt man alle satt.“ Eine Pizza kostet zum Beispiel 3,50 Euro. Weit über 500 Teiglinge backt Pizzabäcker Timo Rosczyk unermüdlich in dem heißen Ofen. „Ein Blech ist in fünf Minuten fertig.“ Den Dolci-Stand haben ukrainische Mitbürgerinnen übernommen. Sie sind in Immenstaad gut integriert und bieten frische Waffeln und Panacotta an.

Thomas Schlude, zweiter Vorsitzender und Ideengeber, hilft auch tatkräftig auf dem Fest mit und bereitet Spaghetti Aglio e Olio zu. Seine Eltern, die als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen sind, inspirierten ihn zu dem Fest.