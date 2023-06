Jahrelang stand sie ungenutzt am Bodenseeufer, jetzt ist aus der alten Fischerhütte ein kleines Museum und gleichzeitig ein Schmuckstück am Ufer geworden. Sie hat einen neuen Dachstuhl und ein dichtes Dach, einen sanierten Fußboden mit Wasserschutz und die vermoderte Planken sind ausgebessert.

Thomas Schmidt vom Heimatverein wünscht sich jetzt noch mehr Leben in der Hütte. | Bild: Corinna Raupach

Ein sorgfältig gepflasterter kleinen Hof mit Zugang zur Seestraße Ost umgibt sie, Sitzblöcke laden zum Verweilen ein. Durch hohe Glasfenster können Besucher historisches Fischereigerät und Bilder Immenstaader Fischer betrachten. Die Ausstellung besticht durch ihr so einfaches wie eingängiges Konzept: Die Ausstellungsgegenstände kehren in den Bildern wieder und so erklärt sich zum Teil ihre Verwendung.

Thomas Schmidt zeigt die Pumpe, mit der die Fischer früher das Wasser aus den Booten pumpten. | Bild: Corinna Raupach

Bilder und Ausstellungsstücke zum Fischfang

An der Stirnseite etwa sind Wilhelm und Paul Dickreiter in ihrem Fischerboot zu sehen, vor ihnen ragt ein Rohr ins Bild. Das gleiche Rohr lehnt vor dem alten Foto an der Wand. „Das war die Pumpe, mit der musste immer wieder jemand das Boot auspumpen“, erklärt Thomas Schmidt, Vorstand des Heimatvereins, der das Museum betreut.

Mit solchen Steinen wurden die Netze beschwert. | Bild: Corinna Raupach

An anderer Stelle sind Steine mit einer umlaufenden Einkerbung zu sehen – auf dem Bild zeigt sich ihr Zweck: „Da war eine Schnur drum herum gebunden. Daran waren die Steine an den Netzen befestigt und zogen sie in die Tiefe“, sagt Schmidt.

Dieser unscheinbare Holzblock war ein Werkzeug zum Einklemmen der Senkbleie. | Bild: Corinna Raupach

Den oberen Rand hielt leichtes Pappelholz über Wasser – auch das ist im Museum zu sehen. Schmidt hebt einen unscheinbaren Holzblock mit einer Rille hoch: „Das war ein Werkzeug, mit dem Senkbleie an den Nylonnetzen befestigt wurden“, erklärt er. Ein Netz mit Blei hängt an der Wand, vor einem Foto, das einen Fischer mit einem solchen Netz zeigt.

Vor der Hütte zeigen alte Fotos, wie die Hütte früher genutzt wurde – die Umgebung ist noch zu erkennen. | Bild: Corinna Raupach

Geschichten per QR-Codes zugänglich machen

„Eigentlich müsste hier immer jemand sein, der diese Geschichten erzählen kann, das macht die Gegenstände erst wirklich spannend“, sagt Schmidt. In einer Ecke etwa lehnt ein Holzkreuz mit einer Art Mast, an dem eine gelbe Fahne und ein blumenbedrucktes Stück Stoff hängen. „Damit wurden die Netze gekennzeichnet. Früher brachten die Fischer am Abend ihre Netze aus. Über Nacht trieben sie dann bis zu zehn Kilometer weit. Am nächsten Morgen fuhren die Fischer ihre Netze dann suchen – und damit sie ihrs wiedererkannten, hatte jeder sein Zeichen“, erzählt Schmidt. Solche und andere Geschichten will er in Zukunft per QR-Code zugänglich machen. „Ich könnte mir vorstellen, dass alte Fischer Interview dazu geben, vielleicht kann man auch mal ein Video einspielen.“

Handwerker standen Verein beim Umbau zur Seite

Fertig sei das lebendige Museum Fischerhütte daher noch nicht, betont er. Aber immerhin konnte der Verein das Richtfest feiern. Der Weg dahin war lang und zahlreiche Handwerker standen dem Verein dabei zur Seite, erzählt Schmidt. Da es in die Hütte hineinregnete, bekam sie als erstes ein neues Dach. „Dafür haben wir historisches Dachschindeln sichergestellt, als ein alter Schopf abgebaut wurde“, sagt er.

Die Fischerhütte schwebt. | Bild: Thomas Schmidt

Zwei Wochen schwebte die Hütte zum Trocknen

Doch als sie von oben trocken war, stellten die Sanierer fest, dass der Boden auch von unten feucht war. „Die Hütte steht in einer Senke, das Gelände darum herum wurde als Hochwasserschutz aufgeschüttet“, sagt Schmidt.

Der Unterboden der Hütte musste ebenfalls saniert werden. | Bild: Thomas Schmidt

Die Balken, auf denen sie stand, waren angefault, auch einige der Wandplatten waren teilweise vermodert. Die Lösung: Durch die Fensteröffnungen wurden Balken geschoben, daran hob schweres Gerät die Hütte hoch und ließ sie zwei Wochen lang schweben. Jetzt steht sie auf dicken Eichenbalken, hat außen einen Wasserschutz aus Blech und innen frisch gebürstete Bodendielen.

Im Inneren sind alte Fotos und historisches Fischereigrät zu sehen. | Bild: Corinna Raupach

Programm für Kinder geplant

Zusätzlich zu den erklärenden QR-Codes will der Heimatverein das Museum mit Leben füllen. „Wir arbeiten mit der Tourist Info an einem Programm für Kinder. Die könnten hier Netze flicken oder Knoten üben und nebenher etwas über die Fischerei lernen“, sagt Schmidt. Er könnte sich auch Fisch- oder Weinverkostungen vorstellen und Besuche von Schulklassen.