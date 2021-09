83,5 Prozent der Wahlberechtigten in Immenstaad haben am Sonntag ihre Stimme abgegeben, die meisten auch hier – trotz enormer Verluste – für die CDU und Volker Mayer-Lay. Wie der CDU-Fraktionschef im Gemeinderat, Martin Frank, und Markus Böhlen von den Grünen das Wahlergebnis bewerten.

Vergleicht man das Wahlergebnis in Immenstaad mit dem im gesamten Wahlkreis Bodensee, so sind die Abweichungen minimal. Auch in der Seegemeinde hat die CDU über zehn Prozent ihrer Stimmen von 2017 verloren, während SPD, Grüne und FDP zulegen konnten