Die vier Männer der Waldhornbläsergruppe Friedrichshafen-Tettnang schmetterten das Begrüßungssignal, kalte Hände wurden an Glühweintassen gewärmt, während in einem großen Kessel dampfend ein Rehragout schmorte.

Coronakonform, und nur für Geimpfte oder Genesene, hatte der Heimatverein Immenstaad seinen traditionellen Themenabend vom Winzerkär am Sonntag an die frische Luft, auf das Gelände des Kletterparks verlegt. „Ich habe das Reh mit Respekt verarbeitet“, berichtete der Koch Mario Enchelmaier, und nur regionale Zutaten seien in den Topf gekommen. Noch vor Kurzem war das Mittagessen durch 469 Hektar Jagdrevier der Gemarkung Immenstaad getrabt, bevor die Kugel eines der vier Jagdpächter dem Leben des Rehs ein Ende bereitete.

Statt Themenabend im Winzerkär, Thementag im Wald: Der Heimatverein Immenstaad hatte die Bürger zu einem Informationstag über Wald, Holz und Jagd eingeladen. | Bild: Anette Bengelsdorf

Die Jagd im Wandel

„Schon mein Opa war ein kleiner Wilderer“, erzählte Alexander Endres auf dem „Bruggewage“, der als Bühne diente. Der Obstbauer habe Fallen gestellt und noch anderes, das verboten war. Sein Enkel wollte es besser machen und wurde Jäger mit Schein. Die Jagdmethoden hätten sich seither stark verändert, berichtete Endres. Statt nur bei Tag, weil früher im stockdunklen Wald nichts zu sehen war, würden moderne Waidmänner und -frauen mit Restlichtverstärkern auch in der Nacht jagen. Statt in klassisch grünem Loden gehe der Jäger heute auch bei zweistelligen Minusgraden auf die Pirsch. Beheizbare Westen und Schuhe sorgten dabei, anders als früher, für wohlige Wärme im Wams. Was dagegen unverändert sei, versicherte Endres, sei die Liebe und die Leidenschaft für das Wild. Deshalb würden auch ehrenamtlich Wiesen vor dem Mähen mit Drohnen und Wärmebildkameras abgeflogen, um Kitze vor dem sicheren Mähtod zu bewahren.

Reinhold Baumann, Stefan Schupp, Klaus Geßler und Michael Eberhardt von der Jagdhornbläsergruppe Friedrichshafen-Tettnang (von links) spielen das Begrüßungssignal. | Bild: Anette Bengelsdorf

Der Wald als Kulturgut

Für den Lebensraum des Wilds sind Männer wie Thomas Birkhofer zuständig. Der Waldbesitzer, einer von 100, die sich die 130 Hektar Wald auf der Gemarkung Immenstaad teilen, war schon mit seinem Vater gerne im Forst. Vor allem die Rückkehr in die mit Holz beheizte Küche habe ihm als Bub Freude gemacht. Heute liege ihm der Wald als Kulturgut am Herzen. Er verbinde Generationen, sagte er. Was die Vorfahren gepflanzt haben, könne man heute ernten. Fasziniert berichtete er vom Rauschen und Krachen, wenn ein Baum fällt, dem eine lange Stille folge, wenn er am Boden liegt. Nur zögerlich fingen die Vögel danach wieder an zu singen.

Max Rauber bearbeitet Reisig, um es zu „Buschele“ zusammenzubinden. | Bild: Anette Bengelsdorf

Buschele für den Kachelofen

Christoph Rebstein spaltete vor vielen Zuschauern, wie vor 100 Jahren, die Stämme mit Keil und Hammer, um sie anschließend mit der von einem Traktor angetriebenen Säge auf das richtige Ofenmaß zu bringen. Daneben entfernte Max Rauber kleine Zweige vom Reisig und bündelte es auf einem speziellen Bock zu sogenannten Buschele, mit denen früher der Kachelofen beheizt wurde. Etwa 400 bis 500 davon bündelten die Frauen vor der Zeit der Zentralheizung, um durch den Winter zu kommen, erzählte er.

Wer tiefer in die Themen Wald und Jagd einblicken wollte, dem bot sich die Gelegenheit, an den Führungen von Thomas Birkhofer und Alexander Endres teilzunehmen. Danach ging es mit Halali in die wilde Küche.

Carolin und Mario Enchelmaier servieren in der „wilden Küche“ Rehragout. Die Zutaten sind regional. | Bild: Anette Bengelsdorf

