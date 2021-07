Die Gemeinde Immenstaad wird in Zukunft ihre Parkplätze ganzjährig bewirtschaften. Für die öffentlichen Parkplätze werden einheitlich von acht bis 20 Uhr Gebühren anfallen. Zudem werden die Parkgebühren erhöht. Das Parken südlich der Hauptstraße kostet dann statt 80 Cent in der Stunde 1,20 Euro, nördlich der Hauptstraße wird ein Euro pro Stunde fällig. Die Abstufung soll das Parken im nördlichen Gemeindebereich attraktiver machen und die seenahen Straßen entlasten. Die Tagesgebühr für den Parkplatz Strandbadstraße Nord wird von zwei auf vier Euro steigen und am Hochseilgarten von einem auf drei Euro. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag. Es wird sechs bis zehn Wochen dauern, bis die Parkscheinautomaten auf die Umstellung des Tarifs nachgerüstet sind.

Spende für Hochwassergebiete

Die Gemeinde Immenstaad beteiligt sich an einer Spendenaktion zur Unterstützung der Leidtragenden der Hochwasserkatastrophe im Westen und in anderen Regionen Deutschlands. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund hat mit Unterstützung des Deutschen Roten Kreuzes eine Spendenaktion ins Leben gerufen, um den Betroffenen finanziell zu helfen. Die Verwaltung schlug eine Spende in Höhe von 6600 Euro vor, das entspricht einem Euro pro Einwohner. Der Gemeinderat stimmte dem zu. Er hatte seine Sitzung am Montag mit einer Schweigeminute für die Opfer des Hochwassers begonnen.