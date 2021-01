Immenstaad vor 2 Stunden

Gemeinderat beschließt Haushaltsplan für 2021: Suche nach Einsparmöglichkeiten ist das Gebot der Stunde

Trotz eines Minus‘ am Jahresende wird Immenstaad 2021 ohne neue Schulden auskommen. „Ein strategisches negatives ordentliches Ergebnis bedeutet, dass die Gemeinde nicht in der Lage ist, die laufenden Aufwendungen zu erwirtschaften“, sagte Kämmerer Matthias Herrmann jedoch bei der Vorstellung des Haushaltsplans in jüngster Gemeinderatssitzung am Montagabend. Bis 2024 rechnet Herrmann mit einer Neuverschuldung von fünf Millionen Euro. Davon gingen 1,2 Millionen auf Mehrbelastungen wegen Corona zurück.