Immenstaad vor 3 Stunden

Gemeinderat beschließt, am European Energy Award teilzunehmen

Der Gemeinderat Immenstaad hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, am European Energy Award (EEA) teilzunehmen. Das Programm bewertet und optimiert Klimaschutzaktivitäten von Kommunen. Es wird vom Umweltminsterium gefördert, 58 Kommunen in Baden-Württemberg sind bereits dabei.