Chromglänzend, vandalensicher, wetterfest und mit Extrafach für Zigarettenstummel: Die Gemeinde Immenstaad plant, 16 neue Mülleimer in zwei Größen vom Typ Abfallhai anzuschaffen. „Am stärksten frequentiert sind die Mülleimer in Seenähe, da stellen wir die größeren hin“, kündigte die stellvertretende Leiterin des Ortsbauamts Judith Kuhn an. Das soll den Bauhof entlasten, der die bestehenden kleineren Mülleimer bisher mehrfach am Tag leert. Die neuen Behälter sollen auch das Ortsbild an prominenten Stellen wie dem Landesteg oder dem Hennenbrunnen aufwerten.

Immenstaad Eintrittspreise fürs Aquastaad steigen: Was bedeutet das für Familien? Das könnte Sie auch interessieren

Wo künftig Abfalleimer stehen werden

Kuhn stellte das Konzept im Gemeinderat vor. „Wir haben zurzeit Mülleimer an 33 Standorten und 21 Hundestationen“, sagte sie. Nach Rückmeldungen von Bürgern und Beobachtungen des Bauhofs reichten die aber nicht aus. Daher sind unter anderem an der Seestraße West, am Aquastaad, am Skaterplatz, am Spielplatz Brühl und auf dem Hohberg neue Entsorgungsmöglichkeiten geplant.

Bei den Bänken am Uferweg ist ein neuer Mülleimer vorgesehen. | Bild: Corinna Raupach

Die dem Abfallhai weichenden alten Mülleimer werden dafür an anderen Stellen wieder aufgestellt. „Es gab noch weitere Stellen, die uns von Bürgern genannt wurden, aber wir wollten im Rahmen der im Haushalt vorgesehenen 30.000 Euro bleiben“, sagte Kuhn.

Experiment mit Ballot-Bins für Kippen geplant

Zudem plant sie ein Experiment: „Es gibt sogenannte Ballot-Bins oder auch Kippster, die Mitbürger auf humorvolle Weise dazu animieren, ihre Kippen nicht auf den Boden zu werfen“, erläuterte Kuhn. Diese Abfallbehälter bestehen aus zwei Fächern unter einer mit Ja oder Nein zu beantwortenden Frage. Wer mit Ja antworten würde, wirft den Zigarettenstummel in die eine, für das Nein in die andere Öffnung. „Wir wollen das einmal ausprobieren. Wenn es funktioniert, würden wir damit auch etwas für die Umwelt tun“, sagte sie.

Am Landesteg soll auch einer der neuen Behälter für Zigarettenstummel aufgestellt werden. | Bild: Corinna Raupach

Bedenken wegen Mülltrennung

Auf die Frage von Lisa Müller von den Freien Wählern nach der fehlenden Mülltrennung beim Abfallhai antwortete Kuhn, dass sich diese in der Praxis nicht bewährt habe: „Die bestehenden Mülleimer haben drei Öffnungen, aber die Leute haben das nicht genutzt.“

Immenstaad Immenstaader sind überzeugt: Jeder kann etwas tun, um Müll zu vermeiden Das könnte Sie auch interessieren

Bürgermeister Johannes Henne ergänzte, dass der Müll aus den öffentlichen Mülleimern in der Abfallanlage ohnehin per Hand sortiert werde. Müller regte zudem an, die Anbringung von Pfandringen an den Mülleimern zu prüfen, um das Sammeln von Pfandflaschen zu erleichtern. Ihr Fraktionskollege Hubert Langenstein plädierte dafür, nach günstigeren Alternativen zum Abfallhai zu suchen.