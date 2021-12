Immenstaad vor 32 Minuten

Gemeinde organisiert Impfaktion vor Heiligabend: Wie Interessierte jetzt an einen Termin kommen

Wie die Gemeinde in einem Pressetext informiert, kommen am Donnerstag, 23. Dezember vier mobile Impfteams in die Linzgauhalle. Termine werden bereits ab Freitag, 17. Dezember freigeschaltet.