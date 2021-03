Immenstaad vor 55 Minuten

Gemeinde Immenstaad richtet Testzentrum in der Linzgauhalle ein

Noch in dieser Woche soll auch in Immenstaad ein kommunales Testzentrum in Betrieb gehen. An drei Tagen in der Woche werden dort für jeweils zwei Stunden kostenlos Corona-Schnelltests für Immenstaader angeboten.