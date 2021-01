Immenstaad Nur für Abonnenten vor 6 Stunden

Für fünfeinhalb Jahrzehnte bestand „das ganze Familienleben aus dem Hotel“. Jetzt nehmen die Kobls Abschied vom Gasthof Adler

Nach rund 56 Jahren unter Leitung der Familie Kobl gab es im Gasthof Adler in Immenstaad nun einen Besitzer- und Betreiberwechsel. Für einen Blick in die Gasthof-Geschichte der vergangenen Jahrzehnte, die ein Stück weit auch Familiengeschichte ist, lassen uns die Kobls in ihre Fotoalben schauen.