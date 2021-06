Die Frau war nach Polizeiangaben am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr vom familieneigenen Grundstück aus zum Baden in das dort hüfthohe Wasser gegangen. Rund eine Viertelstunde später fand ihre Tochter die 81-Jährige leblos im Wasser treibend auf.

Salem Dreijähriges Mädchen muss nach Badeunfall reanimiert werden Das könnte Sie auch interessieren

Der Schwiegersohn der Seniorin brachte sie an Land an und begann mit der Reanimation. Ein Notarzt setzte die Reanimationsmaßnahmen dann auch zunächst erfolgreich fort, berichtet die Polizei weiter. Die Frau starb am Folgetag im Krankenhaus.