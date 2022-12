Seit Jahrzehnten baut der Immenstaader Ferdinand Wirth Krippen aus Naturmaterial. Sie sind liebevoll ausgearbeitet: Die Türen hat er mit Beschlägen versehen, vor manchem Stall plätschert Wasser in einem Brunnen oder einer Viehtränke, in den Scheunen liegt Heu und in den Zimmern brennt Licht.

An der Viehtränke dieser Krippe fließt Wasser. | Bild: Corinna Raupach

Jede Kleinigkeit hat er selbst geschnitzt, verputzt, verschraubt oder angeschlossen. Nur die Figuren bezieht er vom Holzschnitzerclub. Ein ganzes Zimmer steht voll mit seinen Werken.

Viele Varianten Zwischen 20 und 30 Krippen hat Ferdinand Wirth bei sich stehen. Sie sind aus Holz und Naturmaterialien gefertigt. Es gibt sie in verschiedenen Größen, von einer Höhe von 20 Zentimetern bis zu einer Höhe von 1,10 Metern. Die meisten sind zum Aufstellen, manche auch zum Aufhängen. Einige sind zusammenlegbar, eine ist in eine Kiste mit einem Glasdeckel hineingebaut. Manche haben elektrisches Licht und/oder eine elektrische Pumpe für das Wasser.

Früher hat er sie regelmäßig im Museum in Kippenhausen ausgestellt. „Aber jetzt ist mir das zu viel Aufwand“, sagt er – Wirth ist 84 Jahre alt.

Die Krippen füllen ein ganzes Zimmer. | Bild: Corinna Raupach

An die Ausstellungen denkt er gern, vor allem an die Besuche der Kindergärten. „Die große Krippe habe ich richtig in eine Landschaft hineingebaut, mit Tannen und einem Brunnen. Da saßen sie dann davor und haben gesungen, das war schön.“

Die größte Krippe ist etwa 1,10 Meter hoch. | Bild: Corinna Raupach

Als er selbst Kind war, hielt sich Ferdinand Wirth gern in der Werkstatt seines Großvaters auf. Der war Zimmermann und brachte seinem Enkel bei, den Werkstoff Holz zu schätzen und zu bearbeiten. Gelernt und gearbeitet hat Wirth erst als Kunstschlosser und dann als Betonbauer. Krippen fertigt er seit den 80er Jahren. „Das hat viel mit Tradition zu tun, ich bilde auch meine Erinnerungen ab“, sagt er.

Diese Krippe ist in eine Kiste mit Glasdeckel verbaut, eine alte Tradition. | Bild: Corinna Raupach

Die Schäferwagen etwa, die er mit Deichsel, beschlagenen Rädern und Öfchen im Inneren nachgebaut hat, gibt es heute nicht mehr. Die Kreativität war ihm als Ausgleich zum Job wichtig – wenn seine Frau malte, schnitzte er. Bis heute nutzt er seine Werkstatt unter dem Dach.

Diese Krippe hat Ferdinand Wirth in einen Baumstamm hineingeschnitzt. | Bild: Corinna Raupach

Sein Material findet er in der Natur. Als beide noch jünger waren, ist das Ehepaar viel in den Bergen gewandert. Entsprechend häufig erinnern Wirths Krippen an Schweizer, Österreicher oder Südtiroler Hütten.

Viele Krippen sind Almhütten nachempfunden. | Bild: Corinna Raupach

Er brachte neben Inspirationen auch Steine, Moos oder Äste nach Hause. Aus dem Moor bei Bad Waldsee durfte er noch Eichenholz herausziehen. „Heute geht das gar nicht mehr, das ist alles geschützt.“

Das Holz fasziniert ihn wegen der dunklen Farbe und der eigenwilligen Formen. Eine Krippe aus Mooreiche erfordert viel Fingerspitzengefühl und Geduld, bis die Hölzer sich so zusammenfügen, dass Maria, Josef und das Kind sich dort aufhalten mögen.

Die Krippe aus Mooreiche ist zum Aufhängen gedacht. | Bild: Corinna Raupach

Er hat immer auch Krippen verkauft. Besonders beliebt war eine zusammenlegbare Version: Aufgestellt bietet sie genug Raum für Familie, Hirten und Schafe. Auseinandergenommen und gestapelt ist sie nur sieben Zentimeter hoch und gut zu verstauen. „Die habe ich sogar mal nach Amerika verkauft“, erzählt er.

Diese Krippe lässt sich platzsparend zusammenlegen. | Bild: Corinna Raupach

Jetzt würde er sich gern von seinen Kunstwerken trennen. „Ausstellen kann ich sie nicht mehr und es wäre schön, wenn sie jemandem Freude bereiten würden“, sagt er. Die große Krippe könnte er sich in einem Hotel oder Kindergarten vorstellen, andere passen in Wohnzimmer oder sogar auf den Nachttisch. Preise nennt er keine: „Darauf kommt es mir nicht an.“