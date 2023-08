Einer falschen Virenwarnung ist eine Frau aus Immenstaad am Montag aufgesessen und hat daher mehrere hundert Euro verloren. Das teilt die Polizei mit. Die 45-Jährige habe auf den Desktop ihres Laptops eine Nachricht erhalten, ihr Computer sei mit einem Virus verseucht. In der Nachricht stand auch gleich eine Kontaktnummer, wo ihr geholfen werde. Die Frau rief die Nummer an, unter der sich ein vermeintlicher Microsoft-Mitarbeiter meldete.

Der Betrüger leitete die 45-Jährige an, eine Software herunterzuladen. Durch diese Schadsoftware verschaffte sich der vermeintliche Helfer Zugriff auf den Computer der Frau. Er veranlasste über einen Zahlungsdienst eine Geldüberweisung von mehreren hundert Euro. Als die Frau auf diese Transaktion aufmerksam wurde, beendete sie das Gespräch und informierte die Polizei.

Keinen Zugriff auf Rechner ermöglichen

In dem Zusammenhang warnen die Behörden vor Betrügern, die sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgeben und versuchen, Zugriff auf Rechner zu bekommen. Man sollte unbekannten Anrufern niemals Zugriff auf den Rechner ermöglichen, beispielsweise durch die Installation einer Fernwartungssoftware. Die Polizei hat auf ihrer Beratungshomepage Tipps zum Schutz vor dieser Betrugsmasche zusammengestellt.