Ein älteres Ehepaar aus dem Bereich Immenstaad wäre Ende vergangener Woche beinahe um einen fünfstelligen Eurobetrag betrogen worden. Wie die Polizei berichtet, hatten die unbekannten Täter eine bekannte Masche gewählt: Sie gaben sich als Polizisten aus und behaupteten, dass im Zusammenhang mit der Festnahme verdächtiger Personen eine Liste mit mutmaßlichen Einbruchszielen aufgefunden worden sei.

In mehreren Telefonaten erfragten die falschen Ermittler Informationen zu Wertsachen und brachten das Ehepaar dazu, einen fünfstelligen Eurobetrag einzupacken, den sie am späten Freitagabend übergeben sollten: angeblich an zivile Beamte.

Am vereinbarten Übergabeort, dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters im Normannenweg, forderte ein unbekannte Anrufer die Eheleute laut Polizeibericht dazu auf, das Geld zu hinterlegen, was Paar ablehnte. Kurze Zeit später trat ein dunkelhaariger Mann, etwa 1,65 Meter groß, rund 40 Jahre alt und mit einem dunklen Mantel bekleidet, an ihr Fahrzeug und ergriff die Flucht, bevor es zu einer Geldübergabe kam, heißt es weiter. Die Kriminalpolizei hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei nochmals dazu, Angehörige und Bekannte vor dieser Betrugsart zu warnen und zu sensibilisieren. Informationen und Tipps sind unter www.polizei-beratung.de sowie bei Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle erhältlich.