Der Fahrradreifen hat zu wenig Luft, der Sattel sollte höher gestellt werden oder eine Schraube hat sich gelockert und das passende Werkzeug fehlt. Fast jeder Radler hat so etwas schon einmal erlebt. Schnell und unkompliziert behelfen kann man sich jetzt an der Fahrradstation am Landungssteg in Immenstaad. Zu Beginn der Sommerferien, passend zur Hochsaison am Bodensee, wurde die Fahrradstation mit Luftpumpe und Werkzeug für kleinere Reparaturen am Landungssteg installiert. Vom Schraubendreher über Maul- und Rollgabelschlüssel bis zum Reifenheber reicht das Do-it-yourself-Spektrum des Radservice-Punkts. „Die Fahrradstation wird gut angenommen. Ich habe schon öfter Radler gesehen, die sie nutzen“, sagt Franziska Bergmüller, stellvertretende Leiterin der Tourist-Information. Auch die Reifen von Kinderwägen und Rollstühlen könnten an der Station problemlos aufgepumpt werden.

Zu ihnen gehört Regula Maglia, die zusammen mit ihrem Mann aus der Schweiz kommt und eine Radtour um den Bodensee macht. „Ich finde es toll, dass wir hier unsere Räder aufpumpen können“, sagt Maglia. Den Service-Punkt hätten sie zufällig entdeckt. „Klasse, dass auch Werkzeug mit dabei ist.“ Bürgermeister Johannes Henne sieht die Fahrradstation als Teil einer radlerfreundlichen Infrastruktur. „Immenstaad ist mit rund 1600 Radfahrern in der Hauptstraße und 650 in Richtung Landungssteg eine Fahrradgemeinde“, erinnert Henne an die Ergebnisse der Radverkehrszählung im Jahr 2022. So könne die Fahrradstation ebenso wie sicherere Radwege zum Umstieg vom Auto aufs Fahrrad motivieren. Im Bodenseekreis befinde sich nun in allen 23 Kommunen mindestens eine Fahrradstation, berichtet Stefan Haufs, Radverkehrskoordinator des Landkreises. Finanziert werden sie durch Land und Landkreis mit jeweils 1000 Euro. „Den kleinen Rest und die Wartung trägt die Kommune“, so Haufs.