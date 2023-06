Maria Endres legt zwei Fertigmischungen für Tassenkuchen in den Immenstaader Fairteiler. „Die hat mir jemand gegeben und ich kann sie nicht brauchen“, sagt sie. Mehrere Tüten voll Kleinbrot hat Carla Lotz dabei. „Die habe ich eben bei einer Bäckerei abgeholt. Letzten Mittwoch, als ich Brot gebracht habe, war der Schrank eine halbe Stunde danach leer“, erzählt sie. Auch jetzt liegt im Schrank außer dem gerade Gebrachten nur ein Bündel Rucola.

Maria Endres spendet zwei Fertigbackmischungen für Tassenkuchen. | Bild: Corinna Raupach

„Das ist das Ziel, dass der Schrank immer schnell wieder leer ist“, sagt Sandra Friedrich. Sie ist Vorsitzende des Vereins Eine-Welt-Kreis Immenstaad, der den Fairteiler betreut. Der Fairteiler ist ein verschließbarer Schrank an der Hauswand des evangelischen Gemeindehauses.

Alles, was zu gut ist für die Mülltonne

Jeder kann dort Lebensmittel abgeben, die zu gut für die Mülltonne sind. „Ein Landwirt hat uns mal Kartoffeln gebracht, die zu klein waren, um sie zu verkaufen. In Ferienwohnungen bleiben am Ende der Saison oft halbvolle Gewürzdosen oder Ölflaschen stehen. Wenn eine Packung kaputt ist, kann der Supermarkt sie nicht mehr verkaufen und bei Bäckereien bleibt oft Brot übrig“, zählt Friedrich auf.

Sandra Friedrich ist Vorsitzende des Vereins Eine-Welt-Kreis Immenstaad, der auch den Fairteiler betreut. | Bild: Corinna Raupach

Jeder darf sich hier kostenlos bedienen

In den Fairteiler darf alles, was noch essbar ist und nicht gekühlt werden muss. „Anders als bei den Tafeln dürfen bei uns auch Lebensmittel eingestellt werden, die schon geöffnet wurden oder bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist“, sagt Friedrich. Die Fairteiler sollen vor allem Lebensmittelverschwendung vermeiden.

Der Fairteiler steht neben dem Weltladen an einer Wand des evangelischen Gemeindehauses in der Adlerstraße. | Bild: Corinna Raupach

Daher richtet sich das Angebot nicht nur an Bedürftige, sondern alle können und sollen sich hier kostenlos bedienen. Die Betreuer des Fairteilers kennen manche ihrer Abnehmer: Schüler gehen dort vorbei, um nach Süßigkeiten zu fahnden, Erwachsene schauen auf dem Heimweg von der Arbeit in den Schrank.

Sieben Leute helfen, vom Schüler bis zum Rentner

Die Idee kam auf nach einem Vortrag eines Mitglieds des Vereins Foodsharing in der Kirchengemeinde. Pünktlich zum Erntedankfest vor eineinhalb Jahren war es so weit. „Wir mussten uns richtig einarbeiten, um die Genehmigung vom Landratsamt zu bekommen“, sagt Friedrich. Jetzt kümmert sich ein siebenköpfiges Team um den Fairteiler, vom Abiturienten bis zur Rentnerin. Alle zwei Tage kontrollieren sie den Schrank, wischen ihn einmal wöchentlich sauber und führen Protokoll. Sie holen Lebensmittel von zwei Supermärkten und zwei Bäckereien ab und teilen regelmäßig Bilder vom Inhalt des Schranks auf sozialen Medien.

Das Team des Eine-Welt-Ladens bereitet derzeit das Fest zum zehnjährigen Bestehen vor: (von links) Sandra Friedrich, Kurt Walther, Carla Lotz, Irma Warth, Irene Nützel, Helga Trautwein, Gudrun Kühner, Maria Endres, Susanne Hecht und Renate Weber. | Bild: Corinna Raupach

Hinter dem Team steht der Verein Eine-Welt-Kreis Immenstaad, der den Weltladen im evangelischen Gemeindehaus betreibt. Neben fair gehandeltem Kaffee, Tee und Schokolade gibt es dort Körbe, Schals, Kinderspielzeug und Geschirr. Ein Regal hält Bücher zum Mitnehmen bereit. Die Mitglieder arbeiten ehrenamtlich, die Räume stellt die Gemeinde mietfrei zur Verfügung und eventuelle Überschüsse spendet der Verein. Heute treffen sich die Mitglieder im Garten, um das Fest zum zehnjährigen Bestehen vorzubereiten. Am 2. Juli wird im Garten hinter dem Gemeindehaus gegrillt, es gibt einen Vortrag zu gutem Kaffee und einen Kinderflohmarkt.

Ziel ist ein zweiter Schrank oder sogar ein Kühlschrank

Auch auf den Fairteiler wollen sie beim Fest hinweisen – und auf seinen jüngsten Erfolg. Bei der Verleihung des Zukunftspreises vom Stadtwerk am See errang er einen vierten Platz. Sandra Friedrich würde das Angebot gern weiter ausbauen: „Wenn es noch mehr Helfer gäbe, könnte an mehr Stellen abgeholt werden. Mein Traum ist ein zweiter Schrank oder sogar ein Kühlschrank.“

Die Regeln für das Spenden und Mitnehmen hängen am Schrank aus. | Bild: Corinna Raupach

So funktioniert der Fairteiler

Der Immenstaader Fairteiler steht neben dem Weltladen an einer Wand des evangelischen Gemeindehauses in der Adlerstraße. In den Schrank können Menschen Lebensmittel stellen, wer möchte, kann diese kostenlos mitnehmen. Außer Alkohol, selbst gesammelten Pilzen und Lebensmitteln, die gekühlt werden müssen, darf alles in den Schrank. Natürlich sollten die Lebensmittel nicht verdorben sein. Bei angebrochenen Packungen muss das Öffnungsdatum vermerkt sein und Selbsteingekochtes braucht Zutatenliste sowie Herstellungsdatum. Der Fairteiler unterliegt Hygienerichtlinien, fällt aber nicht unter das Lebensmittelrecht. Daher liegt die Verantwortung für den Verzehr nicht bei den Verteilenden, sondern bei den Abholern.

Laut Informationen des Bundesernährungsministeriums werden in Deutschland jedes Jahr etwa elf Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das sind 78 Kilogramm pro Person und Jahr. Über die Hälfte fällt in privaten Haushalten an. Mittelbar landen so auch die für die Lebensmittelproduktion eingesetzten Ressourcen im Müll, wie Wasser, Futter, Energie und Dünger. Der Fairteiler gehört zur Foodsharing-Initiative, die sich gegen Verschwendung von Lebensmitteln einsetzt. Anders als bei den Tafeln, deren Angebot bedürftigen Menschen offen steht, steht beim Fairteiler die Idee im Vordergrund, keine Lebensmittel verkommen zu lassen. Daher ist jeder eingeladen, sich zu bedienen.